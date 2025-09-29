重申盼中秋節前恢復花蓮日常生活 賴總統：國防部會啟動跨區增援部隊

賴清德總統今（29日）在臉書表示，感謝來自全台各地的救災超人以及國軍弟兄姐妹投入花蓮光復的救災行動，希望在中秋節前協助民眾恢復日常生活，請國防部以此為目標，並隨時關心災區氣候及官兵健康，國防部會啟動跨區增援部隊，前往災區輪替。

針對花蓮災後復原，賴總統表示，「我希望能在中秋節前，協助民眾恢復日常生活。我已經請國防部，務必以此為目標，全力以赴。我也提醒國防部，要隨時關心災區氣候以及官兵健康，讓官兵安全、安心執行任務。」

賴總統指出，國防部也會啟動跨區增援部隊，前往災區進行兵力輪替；在輪替過程中，也要妥適安排官兵的食宿與交通等需求，適切分配人力，兼顧勤務與休息。

賴總統說，不論是「鏟子超人」、「義煮超人」、「物資超人」，還是協助分享資訊的朋友，每個人都是救災超人，都是台灣堅強後盾的關鍵一分子；中央也會持續努力，全力幫助花蓮鄉親恢復正常生活。

