賴總統感謝救災超人 盼秋節前助民眾恢復日常生活

總統賴清德今天說，花蓮光復鄉持續湧入來自全台各地的救災超人，也看到國軍弟兄姊妹來回奔波的身影，非常感謝每位志工夥伴、國軍的奉獻，展現台灣最珍貴的團結力量。

賴總統透過臉書表示，他希望能在中秋節前，協助民眾恢復日常生活。他已經請國防部，務必以此為目標，全力以赴。他也提醒國防部，要隨時關心災區氣候以及官兵健康，讓官兵安全、安心執行任務。

賴總統說，國防部也會啟動跨區增援部隊，前往災區進行兵力輪替。在輪替過程中，也要妥適安排官兵的食宿與交通等需求，適切分配人力，兼顧勤務與休息。

賴總統表示，不論是「鏟子超人」、「義煮超人」、「物資超人」，還是協助分享資訊的民眾，每個人都是救災超人，都是台灣堅強後盾的關鍵一分子。中央也會持續努力，全力幫助花蓮鄉親恢復正常生活。

