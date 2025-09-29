疏運鏟子超人 台鐵10/15日前祭出加開、增停及延駛等6措施

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為因應光復鄉救災需求，台鐵公司將持續加強列車疏運服務，明日起至10月15日，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人及物資運輸順利進行。。記者葉信菉／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今傍晚表示，為因應光復鄉救災需求，將持續加強列車疏運服務，明日起至10月15日，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人及物資運輸順利進行。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重衝擊，為協助光復鄉，全台各地救援隊及物資陸續抵達花蓮，甚至有大批穿著雨靴、主動攜帶鏟子的「鏟子超人」搭乘台鐵列車前往災區。

台鐵公司今傍晚宣布，確保救災超人與物資運輸順利進行，從9月30日起至10月15日止，將加開DMU柴油客車12輛4列及區間車4列，共計8列次；所有上、下行對號列車增停光復站（不含鳴日號、環島之星及山嵐號等觀光列車），方便旅客及救災人員進出。

起、訖站於花蓮至台東段間各站之新自強號全面開放站票，以容納更多需求；光復站閘門全開，並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間。

4102次區間車由花蓮（08:10開）延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、豐田、鳳林及萬榮等站；4124次區間車由花蓮（09:51開）延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。

另外，高峰疏運規畫部分，在上午7至10時，以及下午3時至晚間7時30分高峰時段，將加強旅客動線分流及安全防護。台鐵公司強調，將持續配合中央及地方政府救災單位需求，機動調整列車服務，盼能在災後關鍵時刻發揮最大運輸效能，協助救災工作順利推進。

