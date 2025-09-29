花蓮光復洪災第7天 內政部長劉世芳首度進災區協調
花蓮縣馬太鞍堰塞湖發生洪災，今天已是第7天，內政部長劉世芳今天到光復鄉糖廠，前往中央應變中心前進協調所協調工作，她一下車，中央災害應變中心前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信迎接笑說，內衣多次翻面穿，已好幾天都沒有回家，劉微笑回應，便直接進入協調所開會，未對現場媒體提問發言。
劉世芳在光復洪災後，今天第一次前進災區，會議中將針對清淤進度、物資調度與災民安置等議題進行跨部會協調，盼能加速災區重建腳步，劉世芳後續也前往災區慰問等。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言