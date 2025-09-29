花蓮光復洪災第7天 內政部長劉世芳首度進災區協調

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
內政部長劉世芳今天到光復鄉糖廠，前往中央應變中心前進協調所協調工作。記者王思慧／攝影
內政部長劉世芳今天到光復鄉糖廠，前往中央應變中心前進協調所協調工作。記者王思慧／攝影

花蓮縣馬太鞍堰塞湖發生洪災，今天已是第7天，內政部長劉世芳今天到光復鄉糖廠，前往中央應變中心前進協調所協調工作，她一下車，中央災害應變中心前進協調所總協調官、經濟部次長賴建信迎接笑說，內衣多次翻面穿，已好幾天都沒有回家，劉微笑回應，便直接進入協調所開會，未對現場媒體提問發言。

劉世芳在光復洪災後，今天第一次前進災區，會議中將針對清淤進度、物資調度與災民安置等議題進行跨部會協調，盼能加速災區重建腳步，劉世芳後續也前往災區慰問等。

