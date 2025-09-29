快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

台中特搜馳援花蓮救災...今全員返回台中 盧秀燕慰勞加菜金

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局特搜人員馳援花蓮救災，今天結束任務，全員返回台中，市長盧秀燕委由局長孫福佑頒發加菜金。圖／台中市消防局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決引發災情、多人喪生，台中市消防局特搜隊在24日馳援花蓮救災，今天下午全員返回台中，由市長盧秀燕頒發加菜金慰勞，盧說，台中特搜展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神。

市長盧秀燕說，特搜隊英勇無畏、義無反顧馳援災區，更是最後撤離的隊伍，充分展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神，市府與全體市民深感驕傲。她也特別感謝隊員家屬與醫療單位的支持，讓英雄們能全力以赴完成任務。

消防局長孫福佑指出，特搜隊不僅圓滿完成艱鉅任務，更在災區堅守到最後，協助中央與地方完成整體救援工作，這分毅力與專業值得最高肯定。市府將持續精進裝備與訓練，確保未來面對重大災害時，能再度挺身而出。

台中市消防局特搜隊24日馳援花蓮救災，出動各式消防車輛、無人機、搜救犬及專業人員，晝夜執行搜救、醫療救護、安置與物資搬運，今天支援人力全數返回台中，截至今早8時為止，累計承接任務27件，搜尋324戶，成功接觸民眾29名，其中救出或協助撤離23名（含3名罹難者）、就地避難6名，即時提供必要物資援助。

消防局表示，此次任務中，同仁與支援人員的犧牲奉獻處處可見，其中國光分隊員莊孟委，原已規畫帶家人前往清境旅遊，卻在接獲任務派遣後，立即取消行程、義無反顧趕赴花蓮支援。

另外光田醫院主任高正國心繫台中特搜，秉持「同島一命」精神，24日本隊受派支援花蓮勤務時，立即主動被徵召出勤，捨己救人之精神，足為表率，救災期間，累計處理醫療案件4件，為前線傷病民眾與特搜隊員健康提供了堅實守護。

台中市消防局特搜人員馳援花蓮救災，今天結束任務，全員返回台中，市長盧秀燕委由局長孫福佑頒發加菜金。圖／台中市消防局提供
堰塞湖 馬太鞍溪

