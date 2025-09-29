台中特搜馳援花蓮救災...今全員返回台中 盧秀燕慰勞加菜金
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決引發災情、多人喪生，台中市消防局特搜隊在24日馳援花蓮救災，今天下午全員返回台中，由市長盧秀燕頒發加菜金慰勞，盧說，台中特搜展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神。
市長盧秀燕說，特搜隊英勇無畏、義無反顧馳援災區，更是最後撤離的隊伍，充分展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神，市府與全體市民深感驕傲。她也特別感謝隊員家屬與醫療單位的支持，讓英雄們能全力以赴完成任務。
消防局長孫福佑指出，特搜隊不僅圓滿完成艱鉅任務，更在災區堅守到最後，協助中央與地方完成整體救援工作，這分毅力與專業值得最高肯定。市府將持續精進裝備與訓練，確保未來面對重大災害時，能再度挺身而出。
台中市消防局特搜隊24日馳援花蓮救災，出動各式消防車輛、無人機、搜救犬及專業人員，晝夜執行搜救、醫療救護、安置與物資搬運，今天支援人力全數返回台中，截至今早8時為止，累計承接任務27件，搜尋324戶，成功接觸民眾29名，其中救出或協助撤離23名（含3名罹難者）、就地避難6名，即時提供必要物資援助。
消防局表示，此次任務中，同仁與支援人員的犧牲奉獻處處可見，其中國光分隊員莊孟委，原已規畫帶家人前往清境旅遊，卻在接獲任務派遣後，立即取消行程、義無反顧趕赴花蓮支援。
另外光田醫院主任高正國心繫台中特搜，秉持「同島一命」精神，24日本隊受派支援花蓮勤務時，立即主動被徵召出勤，捨己救人之精神，足為表率，救災期間，累計處理醫療案件4件，為前線傷病民眾與特搜隊員健康提供了堅實守護。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言