花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

中央災害應變中心前進協調所29日召開第9次工作會報後記者會，由經濟部次長、總協調官賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。今日共動員各縣市搜救隊及國軍特戰252人、60部車輛、12台無人機、1搜救犬持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷107人。（註：人數統計截至今日中午12時，將持續更新數據並對外說明）

賴建信表示，搜救團隊28日於光復鄉加里洞花蓮溪河道旁尋獲一具遺體，現正全力開挖中，待搜救完成後，將交由檢察官相驗確認身分。

內政部消防署副署長簡萬瑤補充說明，今日搜救重點為政旺砂石場，現場約還有80坪待開挖搜救；另外，搜救隊也會沿馬太鞍溪、箭瑛大橋至出海口，持續搜尋失聯或受困民眾。

農業部林保署分署長黃群策說明堰塞湖最新狀況，今早以無人機初步觀測，堰塞湖壩體及水流與昨日狀況大致相同，目前堰塞湖水高1,021公尺，湖水面積約13公頃，蓄水量610公噸，顯示湖體漸漸穩定，惟壩體兩邊坡度仍不穩定，若集水區降雨，水流仍會留入湖區，因此維持紅色警戒。

經濟部水利署長林元鵬也表示，目前已成功將馬太鞍溪原來流入市區水，導引到深水槽，成功改道，水利署人力也會投入救災行動。

台水公司副總經理王傳政說明，光復鄉平均用水量約4,000噸，目前光復淨水廠已增量至6,000噸。此外，台水公司針對漏水案件持續檢測修復，並每天出動20輛水車、設置23處加水站，每天平均補運水量284噸，每日供水約6,284噸，確保穩定供水。

至於災區廢棄物清理情狀，賴建信表示，依國軍統計受災戶約1,600戶，經國軍連日挺進災區救災，已協助清理605戶。環境部也與縣府協力，兵分五路清運，昨日投入229台機具、403人，清出5,586公噸垃圾，大華街家戶已初步清理完成，其餘地區亦持續積極清運，盼早日讓民眾恢復正常生活。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，高壓水槍已陸續到貨1,500台，已經分配給國軍300台、慈濟300台、各村20台，民眾若有需求也可至中央倉管借用，並鼓勵民眾使用結束後，就近提供給附近鄰居，提高使用效率，加速家園恢復進度。

賴建信說明，近日有大量志工湧入光復鄉，投入救援行動，中央前進協調所於光復車站設立志工救災地點分配站，主要分配至大馬部落、大平部落、阿陶莫部落進行支援。其中阿陶莫部落較偏遠，將由國軍協助載運志工前往，大馬部落、大平部落則由志工步行前往。

為協助志工投入救災，農業部今日中午及晚間均準備便當，由國軍和志工協助分送，光復火車站出口也會發放乾糧給志工。花蓮縣政府今日也準備2萬5,000個便當。為維護環境衛生，環境部緊急調度流動廁所，預計將設置超過150個流動廁所共災民及志工使用。

花蓮縣警察局副局長林建佑說明，為維持市區交通順暢，市區部分道路每日上午8時至下午6時實施單向通行管制。此外，如有醫療救護、清淤等支援需求、需進入光復市區，可向花蓮縣政府前進指揮所或花蓮縣政府警察局申請緊急通行證。至於廢棄物清運，如有發現廢棄物或廢棄車輛影響救災，可通報花蓮縣政府環保局協助拖吊清理。

