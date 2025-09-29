聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮縣長徐榛蔚曝7100萬捐款全數發放 每戶災民最快周五領5萬元
花蓮縣長徐榛蔚今在前進指揮中心表示，目前為止全國湧入7100多萬元捐款，縣府將全數發放給光復鄉約1800戶受災居民，平均每戶可領取4萬元，加上原本的急難慰助金1萬元，共計5萬元，最快本周五起發放，協助災民添購生活用品，盡早恢復生活。
徐榛蔚表示，到目前為止，縣府收到的捐款有7100多萬元，縣府會把所有捐款交到災民手中，會從周五開始發放，盡可能讓每戶家庭都能獲得立即的幫助，讓災民在重建家園的同時，也可以購置生活必需品。
徐榛蔚指出，花蓮災後進入第7天，清淤和恢復家園是當前最優先的任務，目前工作已進入路邊溝清理和水電恢復階段。縣府將依安全狀況，再宣布上班上課的復原時間。
徐也感謝全台各縣市清潔隊、消防特搜隊、重機具人員進駐支援，還有連假3天不辭辛勞投入的志工，她形容「這是一個艱困的工程，感謝大家共同守護花蓮。」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言