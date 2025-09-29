快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣長徐榛蔚曝7100萬捐款全數發放 每戶災民最快周五領5萬元

聯合報／ 記者王思慧張策／連線即時報導
花蓮縣長徐榛蔚表示，目前收到的7100萬捐款全數發放於受災戶，每戶加上急難慰助金可領5萬元。本報資料照片
花蓮縣長徐榛蔚表示，目前收到的7100萬捐款全數發放於受災戶，每戶加上急難慰助金可領5萬元。本報資料照片

花蓮縣長徐榛蔚今在前進指揮中心表示，目前為止全國湧入7100多萬元捐款，縣府將全數發放給光復鄉約1800戶受災居民，平均每戶可領取4萬元，加上原本的急難慰助金1萬元，共計5萬元，最快本周五起發放，協助災民添購生活用品，盡早恢復生活。

徐榛蔚表示，到目前為止，縣府收到的捐款有7100多萬元，縣府會把所有捐款交到災民手中，會從周五開始發放，盡可能讓每戶家庭都能獲得立即的幫助，讓災民在重建家園的同時，也可以購置生活必需品。

徐榛蔚指出，花蓮災後進入第7天，清淤和恢復家園是當前最優先的任務，目前工作已進入路邊溝清理和水電恢復階段。縣府將依安全狀況，再宣布上班上課的復原時間。

徐也感謝全台各縣市清潔隊、消防特搜隊、重機具人員進駐支援，還有連假3天不辭辛勞投入的志工，她形容「這是一個艱困的工程，感謝大家共同守護花蓮。」

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創 光復鄉休閒農業產損逾5千萬

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

相關新聞

花蓮縣長徐榛蔚曝7100萬捐款全數發放 每戶災民最快周五領5萬元

花蓮縣長徐榛蔚今在前進指揮中心表示，目前為止全國湧入7100多萬元捐款，縣府將全數發放給光復鄉約1800戶受災居民，平均...

花蓮光復鄉災區醫療車卡關惹議 衛福部急核發通行證免遭交管阻擋

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯。昨天傳出花蓮慈濟醫院醫療資源車遭到當地交通交管時阻擋。...

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

中央災害應變中心前進協調所29日召開第9次工作會報後記者會，由經濟部次長、總協調官賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救...

協助花蓮受災學童、民眾災後家園重建 中國信託集團捐款2000萬

受樺加沙颱風暴雨影響，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生洪災，造成當地嚴重災情。中國信託集團今天宣布捐款2000萬元，分...

影／災區現烤1500隻桶仔雞大放送 他：是人都會想互助

洪災重創花蓮縣光復鄉，餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤桶仔雞送給受災戶、志工及救災人...

品茉兒生醫科技捐50萬助花蓮重建 再捐台中2部康復巴士

花蓮堰塞湖溢流，造成生命財產重大損失、許多無助災民受苦待援，「品茉兒」生醫科技團隊捐出50萬元，提供援助資源、協助重建外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。