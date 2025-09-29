花蓮縣長徐榛蔚曝7100萬捐款全數發放 每戶災民最快周五領5萬元

花蓮縣長徐榛蔚今在前進指揮中心表示，目前為止全國湧入7100多萬元捐款，縣府將全數發放給光復鄉約1800戶受災居民，平均每戶可領取4萬元，加上原本的急難慰助金1萬元，共計5萬元，最快本周五起發放，協助災民添購生活用品，盡早恢復生活。

徐榛蔚表示，到目前為止，縣府收到的捐款有7100多萬元，縣府會把所有捐款交到災民手中，會從周五開始發放，盡可能讓每戶家庭都能獲得立即的幫助，讓災民在重建家園的同時，也可以購置生活必需品。

徐榛蔚指出，花蓮災後進入第7天，清淤和恢復家園是當前最優先的任務，目前工作已進入路邊溝清理和水電恢復階段。縣府將依安全狀況，再宣布上班上課的復原時間。

徐也感謝全台各縣市清潔隊、消防特搜隊、重機具人員進駐支援，還有連假3天不辭辛勞投入的志工，她形容「這是一個艱困的工程，感謝大家共同守護花蓮。」

