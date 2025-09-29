影／災區現烤1500隻桶仔雞大放送 他：是人都會想互助
洪災重創花蓮縣光復鄉，餐飲業者吳佳賢今下午準備1500隻桶仔雞到花蓮光復糖廠販賣部前，現烤桶仔雞送給受災戶、志工及救災人員食用。
吳佳賢說，他們是一群親友分別在北中南經營事業，使用自家養雞場養的黑羽土雞，醃漬、現烤全部一條龍。今天北中南的親友各派一些人參加行動，開了9輛車到救災前線，雞肉都在冷藏車上吹冷氣，不怕品質受影響。
他說原本準備了1000隻雞，好友加碼300隻雞，花蓮市民主里的里長也加碼200隻雞，總共1500隻桶仔雞，今天將現烤送給受災戶、志工及救災人員。
吳佳賢說「我覺得應該是人都會有想要互助的精神吧！」，他還說不限定每人只能拿1隻雞，「這樣會比較方便，很多住在偏鄉的人真的比較遠比較拿不到。」
平時1隻雞賣450元，此次大手筆到前線支持受災戶及救災人員，會不會心痛？吳佳賢笑說「不會啦！會痛就不會來了。」
