花蓮光復鄉災區醫療車卡關惹議 衛福部急核發通行證免遭交管阻擋
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯。昨天傳出花蓮慈濟醫院醫療資源車遭到當地交通交管時阻擋。衛福部次長林靜儀今在臉書在貼文指出，已將醫療支援車輛通行證樣張及編號，提供給在當地協助的慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及國軍花蓮醫院，自行列印使用，以利醫療支援業務 ，不受阻滯。
林靜儀表示，編碼為慈濟醫院01-1至01-10、門諾醫院02-1至02-10、部立花蓮醫院03-1至03-10、國軍花蓮醫院04-1至04-10，以此類推。若有外地欲進入災區的醫療機構，請與行政院前進協調所的衛福部進駐人員聯絡。
林靜儀指出，這次給予當地協助醫療服務的四家醫院，包括花蓮慈濟、門諾醫院、衛福部花蓮醫院、國軍花蓮醫院，給予每家醫院車輛編號樣本，以方便進出災區，主要原因是昨天慈濟醫院醫療車進入災區時，被當地的交管有所阻擋，而立委陳培瑜也加以反應，因此擬定此項措施。
至於醫療站服務情形，林靜儀說，目前了解醫療站收治的病人，剛開始多為災民在災害來襲時，造成的外傷為主，以及許多罹患慢性病患者的藥物遭衝走、淹沒，急需慢性病藥物供應，而現在收治的患者多為災民、熱心前往災區清理的民眾在清理家園時，多出現中暑、外傷等。
林靜儀說，目前正在持續觀察當地診所復原的狀況，並盤點醫療站服務的情形，且與醫師公會討論要如何排班支援醫療站的人力。其他方面，疾管署也製作圖卡要求前往災區救災的民眾多注意自己的健康，而心理諮商服務的心理小站也已開始提供服務，國防部也規畫往後啟動化學兵進行消毒。
