品茉兒生醫科技捐50萬助花蓮重建 再捐台中2部康復巴士

花蓮堰塞湖溢流，造成生命財產重大損失、許多無助災民受苦待援，「品茉兒」生醫科技團隊捐出50萬元，提供援助資源、協助重建外，也在台中舉辦的年會暨表揚大會中，捐贈2輛復康巴士給台中市政府社會局統籌運用，善盡企業對社會關懷的心意。

品茉兒執行長高子翔表示，災區受損嚴重，百廢待舉，對於援助救援的時效，品牌團隊沒有懸念，25日傍晚即捐贈善款50萬元，專款指定衛福部公設財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，提供災區相關援助、緊急醫療與重建，協助災民度過難關。

除了捐款到花蓮，品茉兒迎接四週年慶，特別在台中臻愛花園飯店舉辦年會暨表揚大會，共享業績成長的豐碩成果。

有感台灣人口高齡化，安養與長照都是國人要面臨的課題，基於社會責任，生醫團隊再捐贈2部復康巴士給台中市政府統籌運用，由社會局長廖靜芝代表市府受贈，讓企業為社會老弱盡一份心力。

高子翔表示，小時候家裡窮，她是阿嬤辛苦帶大的孩子，阿嬤現在83歲了，身體越來越不方便，10年來都是搭乘復康巴士到醫院洗腎換血，因為政府有補助重大傷病，除了就醫的負擔大為減輕，往來醫院的路途也很安全便利。

高子翔看在眼裡，感恩在心裡，每輛復康巴士上面，捐贈者的姓名與單位，她都心存感激，這也成為後來想捐贈復康巴士的起因。

「從創業的第一天，我就在思考，什麼時候可以有能力回饋社會。」高子翔說，在社群直播時，她曾經聊到這個想法，當時網友的回響很多，讓她相當感動，有志工朋友提醒「復康巴士很缺」，這句話給了她更明確的方向，這次捐出2部復康巴士只是開頭，未來目標將捐贈20輛復康巴士。

高子翔強調，捐贈公益、關懷老弱，絕對不是臨時起意，因為這兩年來，品茉兒已經捐贈超過550萬元給社福慈善機構，包括慈濟文化、台南五甲教養院、陽光基金會、崇德文教基金會等，希望藉由拋磚引玉的方式，繼續為社會長照盡一份微薄的心力。

今年年會活動既溫馨又熱鬧，邀請到知名藝人范逸臣、邱鋒澤輪番演唱經典名曲，與台下近5,000名事業商高歌同歡，由於摸彩獎品總獎值近300萬元，逾萬張的摸彩券，多到得用充氣游泳池來裝，主辦方提早在6月預售門票，APP系統才剛開放，3分鐘之內就秒殺賣完，搶票難度堪比五月天演唱會。

品茉兒生醫事業商來自各行各業，其中業績破億、獲頒「總裁」位階的事業商侯欣惠，年僅33歲，表現亮眼受到矚目。她表示，之前跟姊妹在台南經營韓國服飾代購實體店面，過年前買氣最好的時候，大約可以賺到10萬元，她試用生醫產品後，膚質狀況慢慢變好，也決定加入事業夥伴，起初口條不好，容易緊張，經過專業的課程培訓，逐步建立口碑與人脈。

隨著服務的客群越來越多，現在侯欣惠月入超過1,000萬元，是之前賣衣服時的100倍，因為業績達標，去年年會獲頒「執董」與「總監」雙位階殊榮，站上舞台、在萬人面前接受公開表揚，公司還配發名車保時捷一輛，短短兩年多來的努力，改變了平凡生活的日常。

高子翔表示，事業夥伴以創新數位行銷方式，合力打造保養品品牌與商業模式，四年來業績直線成長，第一年參加的事業商約1,000人，第二年來到4,000人，第三年已經突破1萬人，品牌使用者逾10萬人，去年營業額逾12億元，三年累積下來的營業總額已經超過20億元。

在競爭激烈的直銷品牌當中，品茉兒以不到四年時間，就攻上全台直銷企業第14名，去年在高雄展覽館舉辦萬人年會活動，是因為場地比較大，但考量事業商分布在全台各地，體恤舟車奔波的辛勞，今年的年會與尾牙，選在南來北往都方便的台中市，旁邊就有高鐵烏日站，展現企業對事業夥伴溫暖的關懷與心意。

高子翔說，生醫品牌除了立足台灣，也以跨足國際為未來目標，看好東協各國中產階級的崛起與發展性，目前已經在中國浙江、香港、新加坡、越南與馬來西亞設立分公司，預計今年第4季就會開始迎戰海外市場的經銷，相關產品也已通過嚴格檢驗，取得伊斯蘭國家重視的「清真認證」，未來將讓世界看到台灣生醫產業的軟實力。

品茉兒生醫科技捐50萬元助花蓮重建，再捐台中2部康復巴士。業者提供 台中市社會局長廖靜芝(右)代表市府致贈感謝狀給品茉兒執行長高子翔(左)。業者提供

