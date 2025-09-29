朝野喊提樺加沙條例 政院重申：納丹娜絲條例更有效率

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰定調，此次災害將依「丹娜絲颱風特別條例」延續補助，但朝野都有意提出「樺加沙颱風災後復原重建特別條例」。行政院今天重申，丹娜絲特別條例已將花蓮縣納入適用，經費若有需求將提追加特別預算，希望立院支持，這是最有效率且符合災區權益的做法。

受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，光復鄉災情尤為慘重，釀18死、6失聯、逾百人受傷。民進黨立委許智傑有意提出100億元「樺加沙颱風災後復原重建特別條例草案」，國民黨立院黨團也宣示要提「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。

對此，行政院發言人李慧芝指出，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，災區範圍已經包含花蓮縣全區，此外，特別預算中也適用於堰塞湖處置的相關經費。由於馬太鞍溪堰塞湖是丹娜絲颱風災後，以及連續豪雨而致災的地區，是特別條例所定災區範圍。

李慧芝說明，而花蓮縣在丹娜絲颱風災後復原重建期間，又遭遇樺加沙颱風降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖的災情，整體災害與丹娜絲颱風及7月28日豪雨致災有關，也難以分割。

李慧芝強調，丹娜絲風災特別預算規模有600億，政府會當用則用、當用才用，也不會排擠其他災區重建費用，如果經費上有需求，行政院會提出追加特別預算，希望立院能支持，這是最有效率、也最符合災區權益的做法。

