嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神
嘉義市消防局特種搜救隊26日與環保局前往花蓮縣馬太鞍溪，投入堰塞湖洪災救援行動；共出動22名人員、4輛消防車、5輛環保車及2架救災無人機，環保局支援山貓、高壓沖洗車等工程機具。市長黃敏惠表示，嘉義特搜隊不畏艱險、展現高度專業與使命感，與全國救災力量並肩守護生命安全，盛讚是嘉義隊超人。
特搜隊抵達災區後，立即在光復糖廠搭設臨時指揮站，展開搜救作業，多次涉水進入佛祖街、武昌街等受災區域，面對高漲水位與湍急流速，仍逐戶搜尋失蹤民眾；同時運用無人機進行空拍偵察，掌握河床與支流狀況，並發現疑似失聯車輛線索。9月28日，特搜隊更與軍方特戰部隊協同，在月眉大橋沿河床進行拉網式搜索，直到日落結束任務。
黃敏惠表示，特搜隊不畏艱險、專業堅毅，與全國救災力量並肩守護生命安全，值得全體市民驕傲。她並以「全國除了有鏟子超人，馳援的大家更是嘉義隊的超人！」讚揚隊員，感謝他們犧牲連假、不遠千里投入險惡環境救災，並準備加菜金慰勉辛勞。
消防局弟兄分享，返程途中巧遇花蓮在地小朋友對救災車隊豎起大拇指致意，短短互動卻讓隊員們深受感動，覺得再多辛苦都值得，成為此次支援最溫暖的回憶。
