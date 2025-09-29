快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

災後復原拚速度 花蓮縣府喊話需要更多清淤泥重機具

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具投入災後復建。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具投入災後復建。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，為加速復原進度，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具如30輛夾子車、10部3、400型怪手、多輛山貓、清溝車等，共同投入災區搶救與復建。

縣府指出，目前光復鄉部分地區土石堆積嚴重，道路與農田尚未全面打通，許多清淤、開挖及便道整修作業亟需大型機具協助。若能有更多民間單位或熱心人士提供機具與操作支援，將大幅提升救災動能，縮短災區復原時間，讓居民儘早恢復正常生活。

縣府表示，機具到位後，將深入受災嚴重災區，如大華村、大同村清淤泥，防災救援不僅是政府的責任，更需要社會各界攜手參與。凡有意願提供重型機具或協助操作者，請立即與防災救災中心聯繫，專線電話0972-223-415。

花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具投入災後復建。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具投入災後復建。圖／花蓮縣政府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮光復鄉災區醫材補給不易 「醫療小蜜蜂」解圍

光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂

愛心車遭管制卡住引民怨 花蓮縣府致歉：滾動應變

影／災後復原第七天 大量垃圾堆積街道

相關新聞

花蓮光復鄉湧救災人潮 他發文惹眾人怒回「沒事別去亂」

花蓮光復鄉洪災災情慘重，全台不少「鏟子超人」自發性地前往救災，展現出「全島一心」的凝聚力，但也因為人數太多，產生不少狀況。有一名網友在PTT發文表示，從網路上看到有人透露縣府不讓人進去救災，也沒有接駁車接送，讓他疑惑現在到底能不能進去？只不過貼文一出引起不少撻伐，許多人都認為原PO不是真的有心想幫忙。

4天突破4億元！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款 距5億元達標8成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯。財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍...

光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流重創，多日來全台志工接力投入清淤，滿身泥濘的「鏟子超人」「雨鞋超人」成為最動人的身影。加護病房（ICU）醫師陳志金今（29）日也在臉書發文，呼籲社會大眾即使不能親赴災區，也能用不同方式支持災民與志工。

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

嘉義市消防局特種搜救隊26日與環保局前往花蓮縣馬太鞍溪，投入堰塞湖洪災救援行動；共出動22名人員、4輛消防車、5輛環保車...

災後復原拚速度 花蓮縣府喊話需要更多清淤泥重機具

花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，為加速復原進度，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具如3...

馬太鞍溪溢流釀災 所得稅、房屋稅等多項能申請稅捐減免

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因颱風樺加沙挾帶豪雨溢流，導致光復鄉地區財物損失嚴重。財政部北區國稅局提醒，受災民眾與營業人若有財產毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。