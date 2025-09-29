聽新聞
0:00 / 0:00
災後復原拚速度 花蓮縣府喊話需要更多清淤泥重機具
花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，為加速復原進度，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具如30輛夾子車、10部3、400型怪手、多輛山貓、清溝車等，共同投入災區搶救與復建。
縣府指出，目前光復鄉部分地區土石堆積嚴重，道路與農田尚未全面打通，許多清淤、開挖及便道整修作業亟需大型機具協助。若能有更多民間單位或熱心人士提供機具與操作支援，將大幅提升救災動能，縮短災區復原時間，讓居民儘早恢復正常生活。
縣府表示，機具到位後，將深入受災嚴重災區，如大華村、大同村清淤泥，防災救援不僅是政府的責任，更需要社會各界攜手參與。凡有意願提供重型機具或協助操作者，請立即與防災救災中心聯繫，專線電話0972-223-415。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言