災後復原拚速度 花蓮縣府喊話需要更多清淤泥重機具

花蓮光復鄉洪災災情慘重，全台不少「鏟子超人」自發性地前往救災，展現出「全島一心」的凝聚力，但也因為人數太多，產生不少狀況。有一名網友在PTT發文表示，從網路上看到有人透露縣府不讓人進去救災，也沒有接駁車接送，讓他疑惑現在到底能不能進去？只不過貼文一出引起不少撻伐，許多人都認為原PO不是真的有心想幫忙。

2025-09-29 16:14