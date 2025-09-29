救災總協調層級過低？ 李鴻源：次長層級挺好的

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，目前中央前進協調所由經濟部次長賴建信擔任總協調，專家憂心現場指揮層級太低，若非政務委員銜命協調，確有難度。前內政部長李鴻源對此表示，「（次長）這個層級挺好的」。

有曾擔任重大災害指揮官人士向媒體表示，比如先前台南風災為例，就是由政務委員兼工程會主委陳金德南下坐鎮，可以順利與包括國軍部隊將領進行動員協調，目前花蓮中央前進協調所由賴建信擔任總協調，層級太低，要調動現場所有救災人力有難度。

對於指揮層級僅在次長階段，是否較難指揮調度？前內政部長李鴻源今天受訪時指出，當前堰塞湖蓄水量僅剩600萬噸，現在就交給專業、技術性討論，前進協調所交給次長，「這個層級挺好的」。

