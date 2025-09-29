快訊

花蓮災後恐出病菌大軍 專家提醒飲食守則 「這一物」快丟掉

災後復原與防備工作持續進行 花蓮光復鄉明停班課

6縣市大雨特報！恐一路下到晚上

花蓮光復鄉湧救災人潮 他發文惹眾人怒回「沒事別去亂」

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復救災，受災民眾把垃圾先暫時置放路邊，加上許多大型機具進駐，再加上許多志工前往，導致交通壅塞。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
花蓮光復救災，受災民眾把垃圾先暫時置放路邊，加上許多大型機具進駐，再加上許多志工前往，導致交通壅塞。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

花蓮光復鄉洪災災情慘重，全台不少「鏟子超人」自發性地前往救災，展現出「全島一心」的凝聚力，但也因為人數太多，產生不少狀況。有一名網友在PTT發文表示，從網路上看到有人透露縣府不讓人進去救災，也沒有接駁車接送，讓他疑惑現在到底能不能進去？只不過貼文一出引起不少撻伐，許多人都認為原PO不是真的有心想幫忙。

原PO說從社群平台「Threads」上看到有人發文，表示花蓮縣政府不讓人民進去救災，也不給志工免費住宿跟免費便當，就連要進去光復鄉都沒有免費接駁車接送，因此朋友進去挖完土後就回家了，這樣的情況也讓他疑惑地想問，「現在到底能不能進去光復啦？為什麼一個光復還有兩個表述，請問是北下跟南上不一樣嗎？」

貼文引來一片罵聲，留言一面倒抨擊原PO的心態，「到底去幹嘛，安分守己不好嗎？」、「聽起來是要災區照顧你」、「請按照管制並自備糧食，一切自理，不然就別來」、「沒法做事的就別去亂了」、「兩、三萬人擠在幾條街道裡面，想像一下」、「花蓮地震後觀光產業崩盤，叫大家去花蓮觀光都不去，現在馬太鞍潰壩後突然一堆人要去，這到底什麼獵奇心態啊？」、「要免費住宿跟免費便當？是志工不是受災戶耶」、「人家村長就說了，沒辦法自理食宿的，不要來亂」。

還有網友表示一堆人都開車去，當然要管制，「車輛管制而已吧」、「別造成塞車，請坐火車」、「每個人都開車進去，車都不用動了」、「前天就說了不要開車，偏鄉突然一堆車去癱瘓交通」、「道路未好，所有車進去，大型機械、砂石車都不用去了」、「路就這麼小，車子塞爆，重機具要怎麼進去？」、「花蓮道路就那幾條，一堆人往那邊擠早卡死了，到底是去救災還是觀光」。

據《聯合報》報導，光復鄉人口約1.1萬人，災後湧入的人潮驟增，27日台鐵光復站單日運量即突破3萬人次，加上各地車隊、志工與物資運輸車輛陸續進入，使原本受災的道路交通雪上加霜，還傳出義煮團與醫療團體車輛一度遭警方攔下。

對此，花蓮縣府表示，當前交通管制主要是為了確保重型機具能優先進出災區，後續會視情況「滾動調整」，盼兼顧救災效率與民眾便利。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 鏟子超人 志工 光復鄉

延伸閱讀

救災總協調層級過低？ 李鴻源：次長層級挺好的

動土鏟子意外搶鏡！彰化伸港社區中心動土 金鏟子送花蓮助災

花蓮災民抱怨提款機遭洪流沖毀領不到錢！光復富田郵局：正常營業

光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂

相關新聞

花蓮光復鄉湧救災人潮 他發文惹眾人怒回「沒事別去亂」

花蓮光復鄉洪災災情慘重，全台不少「鏟子超人」自發性地前往救災，展現出「全島一心」的凝聚力，但也因為人數太多，產生不少狀況。有一名網友在PTT發文表示，從網路上看到有人透露縣府不讓人進去救災，也沒有接駁車接送，讓他疑惑現在到底能不能進去？只不過貼文一出引起不少撻伐，許多人都認為原PO不是真的有心想幫忙。

4天突破4億元！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款 距5億元達標8成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯。財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍...

光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流重創，多日來全台志工接力投入清淤，滿身泥濘的「鏟子超人」「雨鞋超人」成為最動人的身影。加護病房（ICU）醫師陳志金今（29）日也在臉書發文，呼籲社會大眾即使不能親赴災區，也能用不同方式支持災民與志工。

嘉義特搜隊馳援花蓮堰塞湖 洪災救援展現超人精神

嘉義市消防局特種搜救隊26日與環保局前往花蓮縣馬太鞍溪，投入堰塞湖洪災救援行動；共出動22名人員、4輛消防車、5輛環保車...

災後復原拚速度 花蓮縣府喊話需要更多清淤泥重機具

花蓮縣光復鄉遭逢洪水災情，多處房屋、道路受損，為加速復原進度，縣府今天向社會大眾及企業單位發出緊急呼籲，徵求重型機具如3...

馬太鞍溪溢流釀災 所得稅、房屋稅等多項能申請稅捐減免

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因颱風樺加沙挾帶豪雨溢流，導致光復鄉地區財物損失嚴重。財政部北區國稅局提醒，受災民眾與營業人若有財產毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。