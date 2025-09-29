花蓮光復鄉湧救災人潮 他發文惹眾人怒回「沒事別去亂」

花蓮光復鄉洪災災情慘重，全台不少「鏟子超人」自發性地前往救災，展現出「全島一心」的凝聚力，但也因為人數太多，產生不少狀況。有一名網友在PTT發文表示，從網路上看到有人透露縣府不讓人進去救災，也沒有接駁車接送，讓他疑惑現在到底能不能進去？只不過貼文一出引起不少撻伐，許多人都認為原PO不是真的有心想幫忙。

原PO說從社群平台「Threads」上看到有人發文，表示花蓮縣政府不讓人民進去救災，也不給志工免費住宿跟免費便當，就連要進去光復鄉都沒有免費接駁車接送，因此朋友進去挖完土後就回家了，這樣的情況也讓他疑惑地想問，「現在到底能不能進去光復啦？為什麼一個光復還有兩個表述，請問是北下跟南上不一樣嗎？」

貼文引來一片罵聲，留言一面倒抨擊原PO的心態，「到底去幹嘛，安分守己不好嗎？」、「聽起來是要災區照顧你」、「請按照管制並自備糧食，一切自理，不然就別來」、「沒法做事的就別去亂了」、「兩、三萬人擠在幾條街道裡面，想像一下」、「花蓮地震後觀光產業崩盤，叫大家去花蓮觀光都不去，現在馬太鞍潰壩後突然一堆人要去，這到底什麼獵奇心態啊？」、「要免費住宿跟免費便當？是志工不是受災戶耶」、「人家村長就說了，沒辦法自理食宿的，不要來亂」。

還有網友表示一堆人都開車去，當然要管制，「車輛管制而已吧」、「別造成塞車，請坐火車」、「每個人都開車進去，車都不用動了」、「前天就說了不要開車，偏鄉突然一堆車去癱瘓交通」、「道路未好，所有車進去，大型機械、砂石車都不用去了」、「路就這麼小，車子塞爆，重機具要怎麼進去？」、「花蓮道路就那幾條，一堆人往那邊擠早卡死了，到底是去救災還是觀光」。

據《聯合報》報導，光復鄉人口約1.1萬人，災後湧入的人潮驟增，27日台鐵光復站單日運量即突破3萬人次，加上各地車隊、志工與物資運輸車輛陸續進入，使原本受災的道路交通雪上加霜，還傳出義煮團與醫療團體車輛一度遭警方攔下。

對此，花蓮縣府表示，當前交通管制主要是為了確保重型機具能優先進出災區，後續會視情況「滾動調整」，盼兼顧救災效率與民眾便利。

