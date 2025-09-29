嘉義隊送愛到花蓮...17噸物資急馳災區 助居民清理重建

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
17噸大卡車身掛上「嘉義隊」字樣，象徵嘉義人的心意直達災區，也傳遞台灣各地齊心守望的溫暖力量，讓花蓮鄉親知道沒有被孤立。圖／許秦蓉提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，造成當地部落嚴重淹水災情。嘉義在地團體立即展現行動力，由嘉義青創工商聯盟、嘉義媽爸寶貝育兒發展協會與嘉義青商JCI共同號召，短短3天便集結醫療用品與五金器材等物資，組成「嘉義隊」送暖花蓮，早上仍有來自各地愛心民眾載來一箱箱物資湧入。今天1輛17噸大卡車滿載急需物資直送花蓮光復，支援第一線救援與重建。

嘉義媽爸寶貝育兒發展協會理事長許秦蓉說，花蓮災情令人心疼，「我們希望能為他們盡一份心力，集結醫療用品和重建工具，讓青年志工能即時派上用場。」這次行動不收金錢，而是號召家長、在地商家直接捐贈物資，最終募集超過65家商家與數百名民眾響應，粗估價值逾120萬元。

嘉義青創工商聯盟理事長柯莉絲汀則表示，花蓮受災部落急需外界協助，嘉義隊希望把最需要的物資，送到最需要的人手中。

嘉義青商會表示，物資對接由嘉義青商聯絡花蓮青商，確保物資由在地團隊配送，能發揮最大效用，避免囤積或浪費。

在地商家施先生分享，得知訊息後立即捐出掃具與民生用品，大家出錢出力，就是希望把嘉義的愛心送到花蓮，讓災民感受到支持。

這次物資內容包含繃帶、藥品、消毒用品、75%酒精、漂白水、殺蟲劑，以及鏟子、拖把、推車等清潔器材，優先提供當地醫療站與志工隊使用。由於災後環境汙泥厚達30公分，清理工作艱鉅，這些物資能立即派上用場。

許秦蓉說，短短3天接獲上千通愛心電話，嘉義人的熱情真的很感動，有民眾來電要送物資，她說物資夠了不收，反而惹他生氣說「我也想要付出啊！」。由於物資量龐大，團隊決定分批運送，先以17噸卡車載送醫療與清掃必需品，後續再以11噸卡車接力，甚至預計在中秋節再送一批中秋節禮盒等物資。17噸大卡運費2萬5千元、11噸2萬元，也都由愛心商家集資處理。

為避免浪費與混亂，嘉義隊提前完成物資分類與標示，並與花蓮青商合作，由當地志工分送至各部落，甚至以機車逐一配送。

嘉義隊的17噸大卡車車身掛上「嘉義隊」字樣，象徵嘉義人的心意直達災區，也傳遞台灣各地齊心守望的溫暖力量。許秦蓉說，希望讓花蓮鄉親知道，他們沒有被孤立，全台各地都關心著他們。

嘉義媽爸寶貝育兒發展協會理事長許秦蓉表示，當地最缺乏醫藥、清消等物資，今天以這些優先運送。記者李宗祐／攝影
嘉義人的愛心物資匯集爆滿堆溢至大馬路。記者李宗祐／攝影
為減輕當地分配物資負擔，提前完成物資分類與標示，送到花蓮即能配送幫助救災。記者李宗祐／攝影
早上仍有來自嘉義各地善心人士絡繹不絕載來愛心物資到匯集點。記者李宗祐／攝影
滿屋的物資都是來自嘉義各地的愛心，感動滿滿。記者李宗祐／攝影
