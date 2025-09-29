花蓮光復鄉災區醫材補給不易 「醫療小蜜蜂」解圍

花蓮慈濟醫院到光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害地區開設3個醫療站，因路面泥濘難行，醫材補給運送困難，所幸熱心越野車友幫忙解圍。醫療站也因應臨場狀況，更新服務時間。

有醫療人員在社群平台上發文表示，原本以為醫療站最大的挑戰會是現場醫療需求的爆量，沒想到卻是交通，大量民眾與車輛湧入災區，路面泥濘不堪之外，交通嚴重壅塞，汽車無法順利通行。

這名醫療人員說，眼看需要緊急處理傷口，但醫材補給車上的縫合器械卻遲遲無法送達，令人著急，「眼前剛好有民眾騎車經過，我衝出去想攔車借騎，即使泥濘的路況容易摔車，但民眾割傷的傷口不縫合沒辦法止血，真的不能再等」。

就在醫療人員衝出去求援時，看到樹下有一名越野車友正在休息，立刻跑去拜託，對方二話不說答應幫忙，「就這樣，一群陌生的越野車手成了醫療團隊最強大的後援。謝謝越野車超人們，讓醫療的溫暖得以抵達最需要的地方」。

花蓮慈濟醫院今天表示，因應現場及交通因素，更新醫療站服務時間，第一醫療站為上午9時至晚上8時30分，第二、三醫療站為上午9時至下午3時30分。除了醫療站外，另外還有1個機動巡迴醫療隊提供服務。

花蓮慈濟醫院新聞稿表示，花蓮慈濟醫院團隊24日進駐花蓮縣光復鄉災區，到29日已是設置醫療站的第6天，從1個醫療站增加到現在3個醫療站與1個機動巡迴醫療隊，統計至28日診治人次達1224人。

隨著重建進度發展，醫療需求也從原本內科為主，轉成外科需求增多，在目前診治的1224人中，包含了花蓮慈院醫療隊在災區現場完成的502例清創、縫合等外傷手術。

