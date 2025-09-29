光復鄉滿滿超人救災…幫不上忙怎麼辦？醫師中肯建議「3不」別添亂
花蓮光復鄉因堰塞湖溢流重創，多日來全台志工接力投入清淤，滿身泥濘的「鏟子超人」「雨鞋超人」成為最動人的身影。加護病房（ICU）醫師陳志金今（29）日在臉書發文，呼籲社會大眾即使不能親赴災區，也能用不同方式支持災民與志工。
陳志金提到，看到一篇篇貼文與畫面，許多民眾自動自發投入清理，年輕人犧牲連假協助災區，有人捐款、有人準備餐食、有人協助交通接送。台鐵站長的彈性應變、列車長的溫馨致謝，甚至火車上民眾給在光復下車志工的掌聲，都讓人十分感動。
他建議，若覺得幫不上忙，可以動動手指按讚或分享貼文；若焦慮到失眠，可參考衛福部的「災後心理支持5口訣」─安、靜、能、繫、望。若因「鍵盤專家」的言論而心生氣憤，最好的方法就是遠離這些貼文。
身為ICU醫師，他也提醒志工務必注意防護，避免災後傳染病風險：一是清除病媒蚊孳生源，預防登革熱；二是務必穿雨鞋，防止鉤端螺旋體與類鼻疽感染；三是注意飲水、食物與環境衛生，避免腸道傳染病。
陳志金坦言，自己不是水利專家，無法評論堰塞湖處理方式，也無法到現場支援，但能盡好本職工作，並動動手整理資訊分享給大家。他強調，如果什麼都幫不上忙，「至少可以閉上嘴巴，不要酸言酸語、不要馬後砲、不要給社會添亂」。
陳志金最後有感而發表示，「災難的時刻，也是凝聚我們大家的時刻。這是我來台灣三十幾年來，最喜歡台灣人的善良與熱心」。
