連假最後一天 災民感謝「鏟子超人」：幫忙度過最難一關

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
「鏟子超人」這幾天扮演救災重要角色，隨著教師節連假結束，明天以後志工人數勢必減少。記者葉信菉／攝影
「鏟子超人」這幾天扮演救災重要角色，隨著教師節連假結束，明天以後志工人數勢必減少。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉洪災第七日，今天是教師節連假最後一天，志工數比起前兩天已大為減少，明天開工，預計志工人數會更少。災民說，很感謝「鏟子超人」這幾天協助，一樓的泥沙大部分已清除，最難一關過去，可以勉強恢復生活；後續的道路清除，本不是志工該承擔的，要仰賴國軍弟兄。

今天的光復市區依然一片狼藉，不過與前幾天相比，汙泥和廢棄物已被堆置到路上，除部分受創較深的店家內部仍有泥水，多數民房一樓已可看到清晰的地面；「鏟子超人」持續揮鏟，今天人數比前兩天少了不少，各救災單位也更有經驗，不少志工直接被卡車載到需要的地點，漫步街上的狀況減少許多。

災戶林小姐說，災後第一天完全不知道怎麼辦，整個一樓被汙泥覆蓋，政府救災人員遲遲未到，感覺永遠清不完；這幾天在志工的幫忙下，一樓汙泥已經全數清除，換作前幾天根本不敢想像。現在已經可以正常使用一樓，後續清理家具、器物是她們自己的事，感謝「鏟子超人」幫忙度過最難一關。

林小姐認為，志工本來就是自願幫忙，不可能「幫到好」，況且現在主要任務是街道清除，不是志工可以做到的。

家住重災區的王先生表示，一樓汙泥現在還沒清完，不知道今天傍晚以前能清到什麼程度，「來我家幫忙的志工變多，應該是分配系統有改善」；他相信，明天以後就算志工總人數減少，一樣會有扛著鏟子的超人來到自己家，況且國軍弟兄也在。

劉姓志工分析，這幾天進到屋內鏟泥巴的主要是年輕志工，這批人也是連假結束影響最大的，明天以後志工可能會以退休人士為主，比較難協助清淤；另一方面，他也觀察到近日國軍有增加的趨勢，且復原工作重心會慢慢從「清除家戶汙泥」轉向「清空街道廢棄物」，這部分本就要靠大型機具，勢必更加仰賴國軍。

有當地居民表示，目前志工與救災團體關注的重點都在光復市區，但市區外部分地區如阿陶莫一帶，災情也很嚴重，盼後續若有足夠人力，也能支援其他受災地區。

光復鄉洪災第七天，重災區的家戶一樓仍有汙泥須要清除。記者葉信菉／攝影
光復鄉洪災第七天，重災區的家戶一樓仍有汙泥須要清除。記者葉信菉／攝影
災民表示，志工這幾天清除家戶淤泥，已經幫他們度過最難一關。記者葉信菉／攝影
災民表示，志工這幾天清除家戶淤泥，已經幫他們度過最難一關。記者葉信菉／攝影
不少家戶一樓已經清理乾淨，可以恢復使用。記者葉信菉／攝影
不少家戶一樓已經清理乾淨，可以恢復使用。記者葉信菉／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 光復鄉 花蓮

