肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活
國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，國防部長顧立雄對國軍部隊下令表示，遵循賴總統等人指導，全力在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活。
國防部表示，顧立雄在會中首先肯定國軍支援救災的表現，並指災區當地第二作戰區目前已規劃各階段執行進度，將依計畫期程推展，在狀況允許下，加速執行。
他也說，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，提醒部隊須確實針對救災區域、官兵食宿、交通運輸等需求，完成交接與任務提示，了解整體運作，適切分配人力。
顧立雄表示，遵循賴總統及行政院長卓榮泰指導，以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴。
