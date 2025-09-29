快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長顧立雄29日主持國防部災害應變中心管制會議。圖/國防部提供
國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，國防部長顧立雄國軍部隊下令表示，遵循賴總統等人指導，全力在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活。

國防部表示，顧立雄在會中首先肯定國軍支援救災的表現，並指災區當地第二作戰區目前已規劃各階段執行進度，將依計畫期程推展，在狀況允許下，加速執行。

他也說，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，提醒部隊須確實針對救災區域、官兵食宿、交通運輸等需求，完成交接與任務提示，了解整體運作，適切分配人力。

顧立雄表示，遵循賴總統及行政院長卓榮泰指導，以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴。

堰塞湖 馬太鞍溪 顧立雄 國防部 國軍 中秋節

相關新聞

4天突破4億元！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款 距5億元達標8成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯。財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍...

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到...

屏東第一時間馳援花蓮 消防局：縣長指示立即整備

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，屏東消防局當晚馳援花蓮展開搜救，救出受困女童「小沂」感動全台，機警準備引發民眾討論；消防局...

連假最後一天 災民感謝「鏟子超人」：幫忙度過最難一關

花蓮光復鄉洪災第七日，今天是教師節連假最後一天，志工數比起前兩天已大為減少，明天開工，預計志工人數會更少。災民說，很感謝...

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，國防部長顧立雄對國軍部隊下令表示，遵循賴總統等人指導...

愛心車遭管制卡住引民怨 花蓮縣府致歉：滾動應變

馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨；縣府今天道歉表示，交...

