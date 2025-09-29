屏東第一時間馳援花蓮 消防局：縣長指示立即整備

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，屏東消防局當晚馳援花蓮展開搜救，救出受困女童「小沂」感動全台，機警準備引發民眾討論；消防局長李彬正表示，當天縣長周春米指示立即整備。

有網友在Threads提及「原本第一天當下就已經準備好出門，結果長官跟花蓮聯絡完就沒有後續，過了1天沒有通知，聽說後來屏東自己派人去看很嚴重，屏東特搜才趕快出門，自己都是被屏東建議出發的。」貼文引發民眾討論，有人說「屏東特搜大隊真的是第一個到場的」、「屏東搜救隊第一天就直接出發搜救了」。

對此，李彬正今天接受媒體聯訪說明，消防局第一時間研判情況嚴重，縣長周春米指示特搜大隊立即整備待命，同步與消防署、花蓮縣確認後，就馬上出發前往花蓮。

至於是不是第一個抵達現場救援的隊伍，李彬正提及，23日事發當晚約晚間7時許出發，晚間11時許抵達花蓮光復糖廠指揮所報到分配任務後，就立即投入搜救，沒有注意是否為最先抵達，救災任務為主。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，重創光復鄉，屏東縣政府消防局當晚就派出23人火速趕赴災區，奮戰4天3夜，救出64名受困者，包含6歲女童「小沂」，感動全台。

