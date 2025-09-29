花蓮光復鄉1600戶待清淤 大華、大同村最需支援

花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。縣府表示，感謝國軍弟兄、慈濟及全國志工「鏟子超人」投入，大家24小時輪班不眠不休搶通災區，希望在中秋節前讓鄉親能在自家中與親友團聚。

縣府行政暨研考處長陳建村表示，截至上午10時統計，共收容527人，較昨天減少20人，顯示部分家屬已選擇依親或自行返家。現有收容點中，以大進國小收容203人最多，大全鄉立托兒所53人，虎爺溫泉會館則安置271人。

至於清淤進度，陳建村指出，縣府環保局、慈濟基金會、熱心團體及各地鏟子超人正持續協助災民，並依縣府規畫分為6大工區展開作業；國軍弟兄則依災損程度分為重度、中度與輕度區域，妥善調派兵力，加快清理速度。

目前全鄉共有1606戶等待清淤，分布在大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村及北富村。其中，大華村尚有311戶待清理，大同村則高達451戶，為災區最急需協助的區域。

除了民宅清淤，環保局也同步確保市區交通暢通，特別針對光復大橋到光復高職及火車站周邊的重要幹道，派遣鏟裝機邊開路，再以抓斗車清除垃圾與淤泥，集中送至資源回收車清運，避免影響車輛通行。

陳建村強調，無論是公部門、民間團體或志願投入的鏟子超人，大家都希望在最短時間內完成清淤，讓災民能夠回到熟悉家園，在中秋夜與親人團圓。 花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。記者葉信菉／攝影

