快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

花蓮光復鄉1600戶待清淤 大華、大同村最需支援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。記者葉信菉／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。縣府表示，感謝國軍弟兄、慈濟及全國志工「鏟子超人」投入，大家24小時輪班不眠不休搶通災區，希望在中秋節前讓鄉親能在自家中與親友團聚。

縣府行政暨研考處長陳建村表示，截至上午10時統計，共收容527人，較昨天減少20人，顯示部分家屬已選擇依親或自行返家。現有收容點中，以大進國小收容203人最多，大全鄉立托兒所53人，虎爺溫泉會館則安置271人。

至於清淤進度，陳建村指出，縣府環保局、慈濟基金會、熱心團體及各地鏟子超人正持續協助災民，並依縣府規畫分為6大工區展開作業；國軍弟兄則依災損程度分為重度、中度與輕度區域，妥善調派兵力，加快清理速度。

目前全鄉共有1606戶等待清淤，分布在大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村及北富村。其中，大華村尚有311戶待清理，大同村則高達451戶，為災區最急需協助的區域。

除了民宅清淤，環保局也同步確保市區交通暢通，特別針對光復大橋到光復高職及火車站周邊的重要幹道，派遣鏟裝機邊開路，再以抓斗車清除垃圾與淤泥，集中送至資源回收車清運，避免影響車輛通行。

陳建村強調，無論是公部門、民間團體或志願投入的鏟子超人，大家都希望在最短時間內完成清淤，讓災民能夠回到熟悉家園，在中秋夜與親人團圓。

花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。記者葉信菉／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 光復鄉 花蓮

延伸閱讀

國軍四、五戰區跨區增援花蓮 化學兵實施大規模消毒

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

泥水過後漫天塵土飛揚 光復鄉志工：到現場一定要準備口罩

相關新聞

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到...

實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。

屏東第一時間馳援花蓮 消防局：縣長指示立即整備

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，屏東消防局當晚馳援花蓮展開搜救，救出受困女童「小沂」感動全台，機警準備引發民眾討論；消防局...

連假最後一天 災民感謝「鏟子超人」：幫忙度過最難一關

花蓮光復鄉洪災第七日，今天是教師節連假最後一天，志工數比起前兩天已大為減少，明天開工，預計志工人數會更少。災民說，很感謝...

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，國防部長顧立雄對國軍部隊下令表示，遵循賴總統等人指導...

愛心車遭管制卡住引民怨 花蓮縣府致歉：滾動應變

馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨；縣府今天道歉表示，交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。