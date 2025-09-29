花蓮光復鄉1600戶待清淤 大華、大同村最需支援
花蓮光復鄉因堰塞湖洪水重創，市區滿目瘡痍，縣府統計，災區仍有超過1600戶民宅等待清淤，其中以大華村與大同村戶數最多。縣府表示，感謝國軍弟兄、慈濟及全國志工「鏟子超人」投入，大家24小時輪班不眠不休搶通災區，希望在中秋節前讓鄉親能在自家中與親友團聚。
縣府行政暨研考處長陳建村表示，截至上午10時統計，共收容527人，較昨天減少20人，顯示部分家屬已選擇依親或自行返家。現有收容點中，以大進國小收容203人最多，大全鄉立托兒所53人，虎爺溫泉會館則安置271人。
至於清淤進度，陳建村指出，縣府環保局、慈濟基金會、熱心團體及各地鏟子超人正持續協助災民，並依縣府規畫分為6大工區展開作業；國軍弟兄則依災損程度分為重度、中度與輕度區域，妥善調派兵力，加快清理速度。
目前全鄉共有1606戶等待清淤，分布在大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村及北富村。其中，大華村尚有311戶待清理，大同村則高達451戶，為災區最急需協助的區域。
除了民宅清淤，環保局也同步確保市區交通暢通，特別針對光復大橋到光復高職及火車站周邊的重要幹道，派遣鏟裝機邊開路，再以抓斗車清除垃圾與淤泥，集中送至資源回收車清運，避免影響車輛通行。
陳建村強調，無論是公部門、民間團體或志願投入的鏟子超人，大家都希望在最短時間內完成清淤，讓災民能夠回到熟悉家園，在中秋夜與親人團圓。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言