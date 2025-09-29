淤泥垃圾加上重機具致光復交通打結 警方祭分流管制助災區車流順暢

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉因堰塞湖洪水災後救援及清理工作，大量人車湧入，導致交通嚴重壅塞。記者葉信菉／攝影
花蓮光復鄉因堰塞湖洪水災後救援及清理工作，大量人車湧入，導致交通嚴重壅塞。花蓮縣警察局鳳林分局表示，光復市區道路原本就相當狹小，如今又堆滿淤泥、災戶垃圾與重型機具進出清運，導致多個路口「卡死」，形成進退兩難的局面。

警方表示，從台九線進入光復市區的車輛，建議先右轉中正路，再轉入林森路銜接回台九線北上，至馬太鞍溪斷橋南端處迴轉後，再返回光復市區。至於大農大富森林園區方向，警方則會將北上車流導引至193縣道，以避免湧入市區。

警方指出，目前交通分流設有兩大節點，第一處在大農大富森林園區附近，負責將北上車輛導向193縣道；第二處則在光復糖廠前的便利商店路口，協助管制與疏導市區內外車輛。呼籲民眾耐心配合指揮，以利救災物資與清運作業能順利進行。

警方說明，必須先讓市區內清運車輛能夠順利駛出，再逐步放行外部車輛進入，否則只會加劇壅塞，為紓解交通，警分局已規畫替代動線，呼籲駕駛配合改道。

縣府也在記者會致歉，指出災區的狀況瞬息萬變，交通真的是太過擁擠，所以進行嚴格管制，今天起管制人員在現場確認是否是物資車、義煮團，請愛心民眾向管制人員表明到災區的原因，查詢了解確認無誤會立即放行。

縣府行研處長陳建村說，縣府今天總共準備2.5萬個便當，運送便當的運送有相當技術上的困難，常常調度車進去後就出不來，第一個系統就是透過村里鄰長這系統送出，目前很多國軍、NGO都投入協助運送，前幾天造成鄉親或者是志工各單位的不便，縣府在這邊要向大家致歉，昨晚徹夜檢討交通管制昨為，重新檢討並隨時靈機應變。

花蓮光復鄉因堰塞湖洪水災後救援及清理工作，大量人車湧入，導致交通嚴重壅塞。記者葉信菉／攝影
