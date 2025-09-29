第四作戰區持續協助花蓮重建家園 上士夫婦銷假赴災區過結婚紀念日
樺加沙颱風造成花蓮地區重大災情，截至目前18人罹難，仍有6人失聯，陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作；其中上士張隆輝與上士蔡淑珍今日適逢結婚11周年，原本已安排休假，也銷假返回幫助花蓮，度過最有意義的結婚紀念日。
第四作戰區今天表示，轄屬54工兵群今日派遣鏟裝機、裝土機等機工具全力協助道路清淤，39化學兵群出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對主要道路及淤泥暫存區實施大規模消毒，深入社區家戶與水溝等重點區域執行清消作業，確保環境衛生安全。
另外，564旅、117旅、137旅、203旅及四支部官兵亦深入鄉里，協助居民清理家園、搬運廢棄物，持續投入災後復原工作。資通三大隊下士李健銘適逢休假，也自行前往災區投入鏟子超人行列，以實際行動展現愛民情懷。
在今日救災身影中，39化學兵群偵消營上士張隆輝與煙幕營上士蔡淑珍適逢結婚11周年，原本已安排休假與慶祝活動，但秉持「同島一命」的信念，也共同投入災後復原任務，以最光榮的方式慶祝結婚紀念日。
第四作戰區指出，在災後復原期間，已妥適規劃官兵生活照顧及派遣衛生營醫官提供醫療服務，使官兵能全力投入任務；國軍官兵將秉持「軍民同心」的信念，配合地方政府規劃，與警、消、地方鄉親及各地志工攜手投入地方災後復原工作，力求以最快速度恢復家園。
