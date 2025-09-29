第四作戰區持續協助花蓮重建家園 上士夫婦銷假赴災區過結婚紀念日

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
上士張隆輝與上士蔡淑珍今日適逢結婚11週年，原本已安排休假，也銷假返回幫助花蓮，度過最有意義的結婚紀念日。記者袁志豪／翻攝
上士張隆輝與上士蔡淑珍今日適逢結婚11週年，原本已安排休假，也銷假返回幫助花蓮，度過最有意義的結婚紀念日。記者袁志豪／翻攝

樺加沙颱風造成花蓮地區重大災情，截至目前18人罹難，仍有6人失聯，陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作；其中上士張隆輝與上士蔡淑珍今日適逢結婚11周年，原本已安排休假，也銷假返回幫助花蓮，度過最有意義的結婚紀念日。

第四作戰區今天表示，轄屬54工兵群今日派遣鏟裝機、裝土機等機工具全力協助道路清淤，39化學兵群出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對主要道路及淤泥暫存區實施大規模消毒，深入社區家戶與水溝等重點區域執行清消作業，確保環境衛生安全。

另外，564旅、117旅、137旅、203旅及四支部官兵亦深入鄉里，協助居民清理家園、搬運廢棄物，持續投入災後復原工作。資通三大隊下士李健銘適逢休假，也自行前往災區投入鏟子超人行列，以實際行動展現愛民情懷。

上士張隆輝與上士蔡淑珍今日適逢結婚11週年，原本已安排休假，也銷假返回幫助花蓮，度過最有意義的結婚紀念日。記者袁志豪／翻攝
上士張隆輝與上士蔡淑珍今日適逢結婚11週年，原本已安排休假，也銷假返回幫助花蓮，度過最有意義的結婚紀念日。記者袁志豪／翻攝

在今日救災身影中，39化學兵群偵消營上士張隆輝與煙幕營上士蔡淑珍適逢結婚11周年，原本已安排休假與慶祝活動，但秉持「同島一命」的信念，也共同投入災後復原任務，以最光榮的方式慶祝結婚紀念日。

第四作戰區指出，在災後復原期間，已妥適規劃官兵生活照顧及派遣衛生營醫官提供醫療服務，使官兵能全力投入任務；國軍官兵將秉持「軍民同心」的信念，配合地方政府規劃，與警、消、地方鄉親及各地志工攜手投入地方災後復原工作，力求以最快速度恢復家園。

陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
第四作戰區派遣衛生營醫官提供醫療服務，使官兵能全力投入任務。記者袁志豪／翻攝
第四作戰區派遣衛生營醫官提供醫療服務,使官兵能全力投入任務。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
資通三大隊下士李健銘適逢休假，也自行前往災區投入鏟子超人行列。記者袁志豪／翻攝
資通三大隊下士李健銘適逢休假，也自行前往災區投入鏟子超人行列。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝
陸軍第四作戰區官兵協民眾加速家園重建，持續派遣部隊投入災後復原工作。記者袁志豪／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍 陸軍

相關新聞

4天突破4億元！花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款 距5億元達標8成

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，今找到第18具遺體，目前仍有6人失聯。財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍...

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到...

屏東第一時間馳援花蓮 消防局：縣長指示立即整備

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，屏東消防局當晚馳援花蓮展開搜救，救出受困女童「小沂」感動全台，機警準備引發民眾討論；消防局...

連假最後一天 災民感謝「鏟子超人」：幫忙度過最難一關

花蓮光復鄉洪災第七日，今天是教師節連假最後一天，志工數比起前兩天已大為減少，明天開工，預計志工人數會更少。災民說，很感謝...

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，國防部長顧立雄對國軍部隊下令表示，遵循賴總統等人指導...

愛心車遭管制卡住引民怨 花蓮縣府致歉：滾動應變

馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨；縣府今天道歉表示，交...

