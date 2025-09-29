快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

愛心車遭管制卡住引民怨 花蓮縣府致歉：滾動應變

中央社／ 花蓮縣29日電
馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨，縣府29日道歉表示，交通壅塞而嚴格管制，確認無誤立即放行。（民眾提供） 中央社
馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨；縣府今天道歉表示，交通壅塞而嚴格管制，今後確認參與救災立即放行。

花蓮縣政府行研處長陳建村在記者會中表示，前幾天因交管造成鄉親或志工各單位不便，向大家致歉，昨晚徹夜檢討交通管制作為，重新檢討並隨時滾動應變。

陳建村說，已與轄區鳳林分局達成共識，只要是參與救災的正當情形，包括醫療、義煮、送餐（便當）、重機具等，跟管制人員說明立即放行。

至於過去幾天已發出500多張通行證，此機制仍存在，與口頭說明方式並行。

陳建村說，第一線人員不眠不休，若力有未逮之處，以及各界批評縣府都已收到，會虛心檢討、滾動式修正，光復鄉市區道路動線也已調整。

至於在光復鄉許多路口看到軍方協助指揮交通，陳建村表示，花防部指揮官評估有需要，包括陸軍、化學兵、憲兵、特種部隊等都來協助支援救災，也包括協助警力不足部分。

陳建村特別轉述花防部指揮官說的感動事：有來支援的女軍官一整天不敢喝水，因為擔心要上廁所，在用水需求孔急時候，要把水留給最需要的人。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 花蓮縣政府

