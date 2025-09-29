愛心車遭管制卡住引民怨 花蓮縣府致歉：滾動應變
馬太鞍溪堰塞湖洪災發生後，各地愛心湧入，有醫療團、物資車、義煮團、重機具等被縣府管制卡住，引發民怨；縣府今天道歉表示，交通壅塞而嚴格管制，今後確認參與救災立即放行。
花蓮縣政府行研處長陳建村在記者會中表示，前幾天因交管造成鄉親或志工各單位不便，向大家致歉，昨晚徹夜檢討交通管制作為，重新檢討並隨時滾動應變。
陳建村說，已與轄區鳳林分局達成共識，只要是參與救災的正當情形，包括醫療、義煮、送餐（便當）、重機具等，跟管制人員說明立即放行。
至於過去幾天已發出500多張通行證，此機制仍存在，與口頭說明方式並行。
陳建村說，第一線人員不眠不休，若力有未逮之處，以及各界批評縣府都已收到，會虛心檢討、滾動式修正，光復鄉市區道路動線也已調整。
至於在光復鄉許多路口看到軍方協助指揮交通，陳建村表示，花防部指揮官評估有需要，包括陸軍、化學兵、憲兵、特種部隊等都來協助支援救災，也包括協助警力不足部分。
陳建村特別轉述花防部指揮官說的感動事：有來支援的女軍官一整天不敢喝水，因為擔心要上廁所，在用水需求孔急時候，要把水留給最需要的人。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言