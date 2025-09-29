花蓮救災途中孩子對他們比「讚」 溫暖嘉市特搜隊員的心

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
花蓮縣光復鄉在樺加沙颱風中重創，嘉義市長黃敏惠第一時間指示市府各局處迅速盤點人力物力，由消防局與環保局組成救援隊，9月26日清晨奔赴花蓮投入搶救。2日以來，消防局特搜人員深入受災現場進行地毯式搜索；環保局則攜重機具協助清淤與環境復原。特搜隊副大隊長王睿愷表示，雖然任務強度極大，但救災途中，看到孩子對救援隊比出「讚」的手勢，瞬間讓全體隊員心中湧起暖流。

黃敏惠表示，嘉義市在今年7月經歷丹娜絲風災，深知復原艱辛，也感謝當時各縣市馳援。如今花蓮受災，嘉義責無旁貸，這次由消防局出動11名特搜人員，攜帶動力橡皮艇、無人機及破壞器材；環保局則投入11名同仁，出動山貓、卡車與高壓沖洗車等機具，全力支援當地災後重建，「希望嘉義的專業與溫度，能為花蓮鄉親帶來力量。」

消防局特搜副大隊長王睿愷指出，當地因土石沖積地貌劇變，搜救難度極高，部分區域仍有湍急水流，必須以人鏈方式挺進；透過無人機空勘，不僅鎖定疑似受困位置，也能先行檢視路線障礙，大幅提升行動安全。他說，雖然任務強度極大，但在第2天救災途中，看到孩子對救援隊比出「讚」的手勢、露出純真的笑容，瞬間讓全體隊員心中湧起暖流。

環保局也與海巡署合作協助周邊清淤復原。區隊長劉純如分享，當地居民的謝意與鼓勵讓隊員們充滿力量。有名受災民眾更特別告訴環保局隊員，他過去曾在嘉義市經商，如今在花蓮與嘉市救援人員重逢，感嘆「緣分太奇妙」，也在艱難時刻感受到跨縣市的守望相助。

嘉義市救援隊將於29日完成階段性任務返抵嘉義。隊員們雖然身心疲憊，但一致表示，只要能為花蓮早日重建盡一份心力，再辛苦都值得，也感謝黃敏惠市長持續提醒他們注意安全，成為堅定後盾。

