花蓮堰塞湖潰決風險未除 內政部祭出三招強化防災力
受到樺加沙颱風與連日降雨影響，花蓮馬太鞍堰塞湖一度蓄水量暴增，雖然目前已回落至610萬噸，僅剩原來的6.7%。不過，內政部表示，因地質條件不穩定，堰塞湖潰決仍具風險，政府持續進行監測、預警與備便措施，並召開研討會強化中長期治理規劃。
內政部29日在台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策—從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，由李鴻源教授、游景雲教授帶領台大團隊，並邀集農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府及陽明交大、成功大學、中興大學等單位，共同研議科技防災方案。
劉世芳表示，馬太鞍堰塞湖因地震、豪雨與地質條件交互影響，潛藏潰決風險，因此研討會特別聚焦三大方向，一、科學研究與監測技術，透過水文、地震、水理與防災專業，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型，建立更精準的風險分析。
二、中央與地方合作機制，檢視災害預警、通報與應變流程，提升協調與處置效率；三、社區參與與防災教育，強化居民撤離與收容安置機制，提升社區防災能力。
劉世芳強調，透過跨部會、跨專業合作，可逐步形成更完整的堰塞湖防護策略，未來內政部將持續整合各方資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過實地演練、防災教育及公私協力，提升花蓮地區的防災韌性，守護居民生命財產安全。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言