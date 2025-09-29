國軍四、五戰區跨區增援花蓮 化學兵實施大規模消毒

颱風樺加沙重創花蓮，負責南部、中部作戰與救災第四作戰區、第五作戰區也跨區增援，除了出動工兵部隊與民眾合力清淤，化學兵群也動用背負式消毒器及重型消毒車，針對主要道路、淤泥暫存區消毒。

為協助花蓮受災民眾快速復原家園，除了負責東部地區救災及作戰的第二作戰區投入兵力外，負責南部及中部地區的第四作戰區、第五作戰區，也跨區增援人力及機具。

第四作戰區中午透過新聞稿表示，轄屬54工兵群派遣鏟裝機、裝土機等機工具全力協助道路清淤；39化學兵群出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對主要道路及淤泥暫存區實施大規模消毒，並深入社區家戶與水溝等重點區域執行清消作業，確保環境衛生安全。

同時，564旅、117旅、137旅、203旅及四支部官兵深入鄉里，協助居民清理家園、搬運廢棄物，持續投入災後復原工作。

四戰區指出，在救災行動中，39化學兵群偵消營上士張隆輝與煙幕營上士蔡淑珍，適逢結婚11週年紀念日，原本已安排好慶祝活動，但仍毅然投入災後復原任務，以最光榮的方式慶祝結婚紀念日；此外，資通三大隊下士李健銘，休假期間自行前往災區投入鏟子超人行列，以實際行動展現愛民情懷。

第五作戰區也發布新聞稿表示，第5作戰區工兵部隊今天持續於夜間投入復原任務，面對部分地區因環境受限無法使用重型機具，官兵與地方民眾攜手合力搬移廢棄物與受困車輛，逐步排除道路障礙，讓救災行動得以延續推進。

五戰區提到，此次任務不僅展現官兵專業與韌性，更凝聚軍民同心的力量，即使夜間作業環境不易，但國軍始終堅守崗位，與地方攜手努力，共同加速災後復原進程，盼能協助受災地區早日恢復安全與正常生活。

