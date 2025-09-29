「雨鞋超人」湧入花蓮救災 大馬作詞人寫歌致敬：感動世界
颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖釀災，「雨鞋超人」湧入救災。馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬志工，他說，希望歌曲讓更多民眾建立信心，大批人自發到災區伸援，這個畫面應該感動全世界，若各界都有這樣的態度，相信世界更加美好。
一首歌曲「穿雨鞋的超人」近日在社群媒體散播，歌詞主要在頌揚成千上萬犧牲連續假期、到花蓮縣光復鄉協助災民整理家園的志工，安慰受災的民眾。歌詞寫道：「雨鞋的超人啊！在泥地裡點亮燈火...陪伴是最真的承諾。」
作詞人洪維聰今天接受中央社視訊訪問時表示，他所在的吉蘭丹過去也發生過水災，因此看到花蓮遭遇這樣的天災感同身受，「看到失去財務、家人那種心痛，我能直接理解」。
洪維聰說，過去吉蘭丹發生災情時，曾受過善良志工的協助，而花蓮這次的志工救災行動非常感人，大批人背著工具、穿著雨鞋、犧牲假日趕到災區伸出援手，「這個畫面很感動，應該要感動全世界」，因為不管哪個地方發生災難，如果各界都能有這樣的態度，相信世界會更加美好。
洪維聰分享，如果自己人在台灣，也一定會去救災，對他來說，寫一首歌是在自己能力範圍做的事，希望透過歌曲的力量讓更多民眾建立信心。
眾多「鏟子超人」響應動員清掃災區民宅，有許多民宅的鐵門被淤泥塞住，不少民眾在眾人協助下打開家門。洪維聰說，看來修復災區仍需要一段時間，希望花蓮「明天會更好」，台灣是一個充滿希望的好地方，善良的人會伸出援手，「大家不要失望、加油，繼續努力」。
洪維聰是馬來西亞星洲日報東海岸區副採訪主任及吉蘭丹辦事處主任，也是表藝團體「二樓頭座工作室」創辦人及文創總監。
這首曲子由「未來先生」演唱，譜曲人是「洋蔥先生」，26日晚間由Da Ai Channel Malaysia中文臉書網頁發布，台灣慈濟慈善基金會轉貼。原貼文說：「當風雨肆虐、泥濘淹沒家園，有一群人，穿上雨鞋，提著鐵鏟，把別人的家，當成自己的家守護。他們不是漫畫裡的英雄，卻用最樸實的身影，點亮了災後最黑暗的夜。」
延伸閱讀
