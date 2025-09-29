快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

「雨鞋超人」湧入花蓮救災 大馬作詞人寫歌致敬：感動世界

中央社／ 新加坡29日專電
馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬前往花蓮救災的志工，29日接受中央社視訊訪問時表示，希望歌曲讓更多民眾建立信心，大批人自發到災區伸援，這個畫面應要感動全世界。 中央社
馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬前往花蓮救災的志工，29日接受中央社視訊訪問時表示，希望歌曲讓更多民眾建立信心，大批人自發到災區伸援，這個畫面應要感動全世界。 中央社

颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖釀災，「雨鞋超人」湧入救災。馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬志工，他說，希望歌曲讓更多民眾建立信心，大批人自發到災區伸援，這個畫面應該感動全世界，若各界都有這樣的態度，相信世界更加美好。

一首歌曲「穿雨鞋的超人」近日在社群媒體散播，歌詞主要在頌揚成千上萬犧牲連續假期、到花蓮縣光復鄉協助災民整理家園的志工，安慰受災的民眾。歌詞寫道：「雨鞋的超人啊！在泥地裡點亮燈火...陪伴是最真的承諾。」

作詞人洪維聰今天接受中央社視訊訪問時表示，他所在的吉蘭丹過去也發生過水災，因此看到花蓮遭遇這樣的天災感同身受，「看到失去財務、家人那種心痛，我能直接理解」。

洪維聰說，過去吉蘭丹發生災情時，曾受過善良志工的協助，而花蓮這次的志工救災行動非常感人，大批人背著工具、穿著雨鞋、犧牲假日趕到災區伸出援手，「這個畫面很感動，應該要感動全世界」，因為不管哪個地方發生災難，如果各界都能有這樣的態度，相信世界會更加美好。

洪維聰分享，如果自己人在台灣，也一定會去救災，對他來說，寫一首歌是在自己能力範圍做的事，希望透過歌曲的力量讓更多民眾建立信心。

眾多「鏟子超人」響應動員清掃災區民宅，有許多民宅的鐵門被淤泥塞住，不少民眾在眾人協助下打開家門。洪維聰說，看來修復災區仍需要一段時間，希望花蓮「明天會更好」，台灣是一個充滿希望的好地方，善良的人會伸出援手，「大家不要失望、加油，繼續努力」。

洪維聰是馬來西亞星洲日報東海岸區副採訪主任及吉蘭丹辦事處主任，也是表藝團體「二樓頭座工作室」創辦人及文創總監。

這首曲子由「未來先生」演唱，譜曲人是「洋蔥先生」，26日晚間由Da Ai Channel Malaysia中文臉書網頁發布，台灣慈濟慈善基金會轉貼。原貼文說：「當風雨肆虐、泥濘淹沒家園，有一群人，穿上雨鞋，提著鐵鏟，把別人的家，當成自己的家守護。他們不是漫畫裡的英雄，卻用最樸實的身影，點亮了災後最黑暗的夜。」

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 馬來西亞

延伸閱讀

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

花蓮災區軍民合力搬受困車 官兵在泥濘地吃便當補充體力

好消息！花蓮馬太鞍溪流入市區的水已成功改道 引導進入深水槽

中央與地方救災不再「多頭馬車」 花蓮縣府將首派員參加政院記者會

相關新聞

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到...

實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。

援助花蓮災區 富邦集團董座蔡明忠與富邦金控共同捐助2,000萬元

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，災民生活面臨巨大挑戰，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣布共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗...

「雨鞋超人」湧入花蓮救災 大馬作詞人寫歌致敬：感動世界

颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖釀災，「雨鞋超人」湧入救災。馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬志工，他說...

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，造成嚴重災情。新北市消防局表示，自9月23日接獲任務起，連續７日共計1...

桃園人與光復站在一起！張善政多管齊下助族人重建家園

花蓮馬太鞍溪溢流，造成傷亡，桃園市長張善政與花蓮有很深的淵源，且有不少桃園的原住民出身花蓮，在災害發生後第一時間，張善政就指示原住民族行政局建立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民對花蓮受災親友所有相關洽詢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。