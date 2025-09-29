一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到災民手中，還有義煮團嗆「之後不雞婆」。花蓮縣府行研處長陳建村表示，對於外界質疑，縣府虛心檢討。

陳建村表示對於大家關心災區有這麼多國軍、熱心志工、中央地方機關救難人員等前來幫忙救災，今天花蓮縣府中餐晚餐已經訂購有2萬5千個便當，除了部分由愛心人士贊助，其他都是花蓮縣府採購。

陳建村也說明，之前遭質疑有部落、教會有便當需求，有一萬個便當無送到災民手中，是因前幾天送便當時，因送第一趟送便當出去的車輛回不來，造成進度受到影響，的確是因交通有困難，不過現在只要是義煮團等，只要是送餐食、送便當或是義煮團，表明是送便當等車輛用途，就會一路放行。

至於接下來送便當有三個系統，第一光復鄉公所村里長 ，因掌握有戶數；第二，海巡署派出弟兄人力，協助災區便當支援；第三：國軍參與運送便當，花蓮縣府接收資訊聯繫協調。

對於義煮團的質疑，縣府今天也致上最高謝意，包括有義煮團等對花蓮縣府有指教，縣府虛心檢討。至於除便當之外的物資，目前物資充足，先暫停受理。

用水部分，台水公司表示，光復鄉用水量約4000段，光復淨水廠已經增量到6000噸，目前每天出動20輛水車，23處加水站，每天運補284噸，每天供水約6284噸。

由於災後復原、環境清理需要大量用水，台水公司策略，會以台11線馬太鞍橋作為東西界，從東側調配水源700噸水，另外也評估台糖的水井若水質可以，也會來進行改接，投入光復淨水場的供水。 傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到災民手中，還有義煮團嗆「之後不雞婆」。花蓮縣府行研處長陳建村表示，對於外界質疑，縣府虛心檢討。圖／引用直播

商品推薦