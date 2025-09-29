一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

快訊

聯合報／ 記者王思慧戴永華林麗玉／花蓮即時報導
傳出義煮團不滿花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到災民手中，花蓮縣府對外說明。 記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到災民手中，還有義煮團嗆「之後不雞婆」。花蓮縣府行研處長陳建村表示，對於外界質疑，縣府虛心檢討。

陳建村表示對於大家關心災區有這麼多國軍、熱心志工、中央地方機關救難人員等前來幫忙救災，今天花蓮縣府中餐晚餐已經訂購有2萬5千個便當，除了部分由愛心人士贊助，其他都是花蓮縣府採購。

陳建村也說明，之前遭質疑有部落、教會有便當需求，有一萬個便當無送到災民手中，是因前幾天送便當時，因送第一趟送便當出去的車輛回不來，造成進度受到影響，的確是因交通有困難，不過現在只要是義煮團等，只要是送餐食、送便當或是義煮團，表明是送便當等車輛用途，就會一路放行。

至於接下來送便當有三個系統，第一光復鄉公所村里長 ，因掌握有戶數；第二，海巡署派出弟兄人力，協助災區便當支援；第三：國軍參與運送便當，花蓮縣府接收資訊聯繫協調。

對於義煮團的質疑，縣府今天也致上最高謝意，包括有義煮團等對花蓮縣府有指教，縣府虛心檢討。至於除便當之外的物資，目前物資充足，先暫停受理。

用水部分，台水公司表示，光復鄉用水量約4000段，光復淨水廠已經增量到6000噸，目前每天出動20輛水車，23處加水站，每天運補284噸，每天供水約6284噸。

由於災後復原、環境清理需要大量用水，台水公司策略，會以台11線馬太鞍橋作為東西界，從東側調配水源700噸水，另外也評估台糖的水井若水質可以，也會來進行改接，投入光復淨水場的供水。

傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到災民手中，還有義煮團嗆「之後不雞婆」。花蓮縣府行研處長陳建村表示，對於外界質疑，縣府虛心檢討。圖／引用直播
傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到災民手中，還有義煮團嗆「之後不雞婆」。花蓮縣府行研處長陳建村表示，對於外界質疑，縣府虛心檢討。圖／引用直播

實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。

援助花蓮災區 富邦集團董座蔡明忠與富邦金控共同捐助2,000萬元

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，災民生活面臨巨大挑戰，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣布共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗...

「雨鞋超人」湧入花蓮救災 大馬作詞人寫歌致敬：感動世界

颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖釀災，「雨鞋超人」湧入救災。馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬志工，他說...

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，造成嚴重災情。新北市消防局表示，自9月23日接獲任務起，連續７日共計1...

桃園人與光復站在一起！張善政多管齊下助族人重建家園

花蓮馬太鞍溪溢流，造成傷亡，桃園市長張善政與花蓮有很深的淵源，且有不少桃園的原住民出身花蓮，在災害發生後第一時間，張善政就指示原住民族行政局建立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民對花蓮受災親友所有相關洽詢。

