136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返
花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，造成嚴重災情。新北市消防局表示，自9月23日接獲任務起，連續７日共計136小時不間斷全力馳晝夜不歇，與全國搜救力量並肩作戰，終告一段落。新北市長侯友宜說，「面對災難，沒有縣市的分界，只有彼此的扶持。新北會與花蓮同心同行，讓希望重新萌芽。」
消防局指出，7天以來，新北消防共出動150名消防、義消、民間救難團體及醫護人員、40輛救災車輛、12架空拍機、3艘橡皮艇、2隻搜救犬，累計投入420人次，完成167件救援任務，逐戶搜索167戶住家，協助安全疏散232位受災民眾，並由特搜醫療組現場救治13名患者。
其中最險峻的佛祖街區域，特搜隊員徒手開挖，冒著泥水灌流與建物倒塌危險深入屋舍；雖然惡臭瀰漫、環境惡劣，特搜同仁們仍以雙手、一鏟一桶搜尋，只為尋找任何一個可能的機會。同時水箱車也投入支援中正路一帶受災住戶及道路清理，協助地方逐步恢復環境衛生。
消防局說，在最後一天任務結束後，新北特搜全體同仁，以肅立與敬禮的方式，向這片曾受難的土地致上最深的敬意。這不僅是對罹難者的追思與哀悼，更象徵「即使已盡全力，仍不忘記那些未能被救回的生命」的承諾。同時也表達對災區居民在面對重大災難時展現的堅韌與勇敢的敬意。
新北市長侯友宜表示，這場災難牽動全台，全國每一位搜救人員的努力都是為了守護生命、守護家園。新北市不僅在第一時間全力支援，也將在災後復原的過程中，持續與花蓮站在一起，提供必要的資源與協助，陪伴居民重建家園、恢復生活。
新北市消防局長陳崇岳說，特搜是新北消防的救災主力部隊，這七天的任務大家展現了專業、勇氣與承擔，我要特別感謝每一位同仁，在惡劣環境中仍全力以赴，不僅完成艱鉅的救援，更守住了消防永不放棄任何一條生命的價值。這份精神不只是專業的展現，更是一種使命感，未來消防局將持續精進專業訓練、更新救災裝備，並透過更多實戰演練，提升救災能力。
