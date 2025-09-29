泥水過後漫天塵土飛揚 光復鄉志工：到現場一定要準備口罩

花蓮光復鄉洪災第七天，大部分災戶家中淤泥已被清出，堆置路上，由清運車一批批載走。乾掉的泥水變成沙土，車輛經過揚起漫天塵埃，現場志工表示，來救災務必準備口罩或頭巾等遮掩口鼻的防護裝備，有人甚至還帶了護目鏡。

光復鄉今天上午出大太陽，炎熱之餘，也迅速曬乾部分道路。除了受災嚴重的敦厚路等區域尚在清理泥水，較靠近火車站與外圍的街區淤泥逐漸乾掉，不僅加大清理的難度，也讓車輛經過時塵土飛揚。

李姓志工表示，昨天就有類似的狀況，今天更嚴重，可以預期接下來乾掉的淤泥越多、大型機具往返更頻繁，塵埃滿天的情形會更嚴重，「想不到花蓮也有空氣品質糟糕的一天」；他建議，來支援的志工一定要準備遮掩口鼻的物品，甚至防止風沙吹入眼鏡的護目鏡也要考慮。 志工建議，之後來支援都要準備口罩等遮掩口鼻的物品。記者陳敬丰／攝影

