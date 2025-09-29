快訊

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

盧特尼克拋「美版矽盾」點名跟台灣對分一杯羹 美晶片自製率要拚40%

泥水過後漫天塵土飛揚 光復鄉志工：到現場一定要準備口罩

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
光復洪災第七天，部分市區道路已清出泥水，乾燥的泥沙揚起漫天塵埃。記者陳敬丰／攝影
光復洪災第七天，部分市區道路已清出泥水，乾燥的泥沙揚起漫天塵埃。記者陳敬丰／攝影

花蓮光復鄉洪災第七天，大部分災戶家中淤泥已被清出，堆置路上，由清運車一批批載走。乾掉的泥水變成沙土，車輛經過揚起漫天塵埃，現場志工表示，來救災務必準備口罩或頭巾等遮掩口鼻的防護裝備，有人甚至還帶了護目鏡。

光復鄉今天上午出大太陽，炎熱之餘，也迅速曬乾部分道路。除了受災嚴重的敦厚路等區域尚在清理泥水，較靠近火車站與外圍的街區淤泥逐漸乾掉，不僅加大清理的難度，也讓車輛經過時塵土飛揚。

李姓志工表示，昨天就有類似的狀況，今天更嚴重，可以預期接下來乾掉的淤泥越多、大型機具往返更頻繁，塵埃滿天的情形會更嚴重，「想不到花蓮也有空氣品質糟糕的一天」；他建議，來支援的志工一定要準備遮掩口鼻的物品，甚至防止風沙吹入眼鏡的護目鏡也要考慮。

志工建議，之後來支援都要準備口罩等遮掩口鼻的物品。記者陳敬丰／攝影
志工建議，之後來支援都要準備口罩等遮掩口鼻的物品。記者陳敬丰／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 花蓮 口罩

延伸閱讀

實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

台鐵今加開9列次疏運「鏟子超人」 2高峰時段加強動線分流

連假最後一天！花蓮光復鄉陽光露臉 汙泥變硬「不好挖」需大型機具

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

相關新聞

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到...

實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。

援助花蓮災區 富邦集團董座蔡明忠與富邦金控共同捐助2,000萬元

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，災民生活面臨巨大挑戰，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣布共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗...

「雨鞋超人」湧入花蓮救災 大馬作詞人寫歌致敬：感動世界

颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖釀災，「雨鞋超人」湧入救災。馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬志工，他說...

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，造成嚴重災情。新北市消防局表示，自9月23日接獲任務起，連續７日共計1...

桃園人與光復站在一起！張善政多管齊下助族人重建家園

花蓮馬太鞍溪溢流，造成傷亡，桃園市長張善政與花蓮有很深的淵源，且有不少桃園的原住民出身花蓮，在災害發生後第一時間，張善政就指示原住民族行政局建立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民對花蓮受災親友所有相關洽詢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。