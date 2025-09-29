花蓮災區軍民合力搬受困車 官兵在泥濘地吃便當補充體力
花蓮光復鄉多處災情，國軍第5作戰區工兵部隊持續在夜間投入復原任務，部分地區因環境受限無法使用重型機具，官兵與民眾合力搬移廢棄物與受困車輛，逐步排除道路障礙；官兵休息片刻，在泥濘地路旁吃便當，補充體力。
軍方表示，官兵在救災過程中餐風露宿，為了讓民眾早日恢復正常生活，也甘之如飴。第5作戰區表示，此次任務展現官兵的專業與韌性，更凝聚軍民同心的力量。
FB留言