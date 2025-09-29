立院朝野推樺加沙特別條例 許智傑盼爭取100億元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

強颱樺加沙近日重創花蓮災區，各地災民持續善後家園當中。綠委許智傑25日率先提出「災後復原重建特別條例」，盼爭取100億元的重建資源。國民黨立院黨團28日表示，將以最快速度草擬「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，同時尊重花蓮縣政府的需求，早日完成重建。

許智傑表示，此次面對樺加沙颱風帶來的重大災損，他在颱風過後第一時間提出「災後復原重建特別條例」，盼能爭取100億元的重建資源，幫助所有受災鄉親能獲得及時的協助與妥善照顧，協助災民盡快恢復生活秩序。

許智傑說，守護家園是最重要的責任，回顧過去丹娜絲風災後，他在立法院審查現場，為高雄在電力、通訊、道路系統及農業損害方面，爭取更多資源，展現對地方的責任與承諾。無論是在立法院的政策推動，或是地方基層的需求協調，他都會持續全力以赴。

國民黨團表示，黨團三長經討論後決議將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。

國民黨團書記長羅智強強調，黨團將以最快速度草擬「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」，並同時尊重花蓮縣政府的重建需求，提出最有利於花蓮重建的特別條例，早日完成重建，讓災民重回正常生活。

國民黨團提到，花蓮災情天人同悲，國民黨團全力支持任何預算及計劃搶救花蓮，光復鄉百廢待舉，搶通對外交通及物資援助是當務之急，但重建是漫漫長路，其中涉及多個部會橫向協調及溝通。

羅智強建議，行政院必須成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導重建進度，才是卓內閣、賴政府苦民所苦該做的事。

堰塞湖 馬太鞍溪

