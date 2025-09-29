花蓮馬太鞍溪溢流，造成傷亡，桃園市長張善政與花蓮有很深的淵源，且有不少桃園的原住民出身花蓮，在災害發生後第一時間，張善政就指示原住民族行政局建立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民對花蓮受災親友所有相關洽詢。桃市府透過與花蓮縣官方直接管道，結合桃園「主動關懷服務網」，由各區原住民服務員聯繫原住民族事務幹部及組織領袖，協助協尋失聯人口，並收集、彙整各項救護或物資需求，務必不遺漏任何一戶需要幫助的家庭。此外，市府各局處也出動相當多的人力、機具到光復救災，陪伴災民走過重建之路，早日恢復正常生活。

桃園市府各局處出動相當多的人力、機具到光復救災，陪伴災民走過重建之路，早日恢復正常生活。圖：翻攝自張善政臉書

面對此次災情，桃園市府祭出急難救助措施，凡設籍桃園的原住民族人，若本人、配偶或三親等親屬家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作受影響、家戶生計陷入困境者，都可提出申請，每戶將核發1萬元生活扶助金。免附財力證明，只需檢附2至3張受災照片，或政府、村里長出具的受災證明。採簡化流程、從寬認定，讓救助更快送達，減輕族人災後的經濟壓力。張善政認為，縣市單獨做效果有限，呼籲中央一起來規劃相關措施。

桃園市府出動大量人力、機具支援救災。圖：翻攝自張善政臉書

同時，張善政強調，市府支持「桃園原住民族青年救援行動」，青年族人前往花蓮原鄉協助救災，市府將提供交通、住宿等相關經費，讓青年安心投入救災工作。相關申請可電洽原住民族行政局原住民福利科03-3322101分機6686馬社工督導、分機6687楊社工。

環保局人力陸續到場支援，清理家園的同時，也加強清消，避免病媒蚊孳生。圖：翻攝自張善政臉書

此外，為表達對花蓮縣災區民眾之關懷及協助災後重建，桃園市社會局啟動捐款協助機制，市民朋友若有意捐助，協助花蓮災區早日復原，可透過臨櫃、線上捐款賑災。

桃園「智慧農耕團」也挺身而出，運用專業協助清理倒塌的樹木與雜枝。圖：翻攝自張善政臉書

臨櫃匯款管道

（一）花蓮縣政府：

匯款銀行：臺灣銀行花蓮分行（銀行代號0040185）

戶名：花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶

帳號：018-038-098-191

備註欄請註明「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」

捐款後務必傳真或電郵「匯款單或收據」，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號/公司統一編號、電話及收據寄送地址，傳真至花蓮縣社會處社會救助科03-8227405，或傳送至電子信箱sc@hl.gov.tw。

（二）桃園市政府：

匯款銀行：臺灣銀行桃園分行（銀行代號0040266）

戶名：桃園市市庫存款戶

帳號：026-038-000-011

指定捐款【馬太鞍溪堰塞湖災害捐贈】

捐款後務必傳真或電郵「匯款單或收據」，並註明捐款人姓名、收據抬頭、公司統一編號、電話及收據寄送地址，傳真至桃園市社會局社會救助科03-3390126，或傳送至電子信箱 tycgsocialassis@gmail.com

桃園市做好事公益平台，亦同步開設捐款專案，接受民眾小額線上捐款。如對捐款相關事項有任何疑問，可電洽社會救助科呂小姐03-3322101分機6403-6407。

除了提供經濟上的援助，桃園市府也出動大量人力、機具支援救災，第一批救援團隊在24日就已經出發，由養工處率領36人，出動卡(貨)車15輛、吊卡2輛、抓斗1輛、挖土機7部、3吋抽水機7部、鏈鋸6部、發電機等，前進花蓮協助救災與復原工作。隔天第二批救災團隊則由航空城工程處率領38人，出動卡(貨)車3輛、吊卡4輛、挖土機12部、鏟裝機1部，抽水機5部、發電機2部、水車1部。市府也調派吸泥車、小山貓、環保局人力陸續到場支援，清理家園的同時，也加強清消，避免病媒蚊孳生。

此外，桃園「智慧農耕團」也挺身而出，運用專業協助清理倒塌的樹木與雜枝，讓道路、農地恢復通暢；也協助沖洗農園、家園與公共設施，讓社區更快恢復整潔。桃園市府跨局處總動員，盼能為災區送上最即時的關懷與援助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園人與光復站在一起！張善政多管齊下助族人重建家園

