團膳業者未納防災韌性體系 業者：我們真的準備好了嗎？

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，現階段正處環境復原階段。團膳業者表示，大型團膳業者有能力在短時間內大量製作熱食，也有龐大車隊，能把餐點送到需要的地方，但目前看來政府並沒有整合相關資源，團膳業者應該被納入防災韌性體系，希望政府好好重視。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，這幾天的花蓮光復鄉滿目瘡痍，看到太多人不計代價投入救災，有人一桶一鏟，自己帶工具就衝到現場；也有廚師義煮熱食，以及慈濟與各式公益團體等，台灣人用行動告訴大家什麼叫「同島一命」，台灣人對大雨、颱風、地震並不陌生，但我們真的準備好了嗎？

陳明信表示，團膳業者有專業與資源，有能力在短時間內大量製作熱食，團膳工廠的煮飯機每個小時可以煮1萬人份的飯，如果24小時馬不停蹄的煮，20萬份也不是問題；大型蒸氣鍋45分鐘可煮6000人份白飯，全台有超過130家大型團膳業者，如果能被組織起來，其實能在災害發生時，短時間提供大量熱食，加上也有龐大的車隊，能把餐點送到需要的地方。

陳明信說，團膳業者有衛生安全規範的大量製程，當發生災害時，政府應該將團膳業者納入整個防災韌性體系，平時就應該結合政府資源，例如像農糧署、各地果菜市場，食材供應業者，讓產業與政府有更完整的協作計畫，當災害發生時就能更有組織、更有效率地被動員，來支援救災人員和溫暖災民。

陳明信說，面對極端氣候，台灣需要的不只是臨時的熱血與愛心，更需要制度化的準備，讓社會韌性真正被建立起來，呼籲中央與地方政府未雨綢繆，善用台灣現有的能量，在下一次災害來臨時，不只是「有人願意幫忙」，而是「大家已經準備好了」。

商品推薦