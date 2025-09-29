「鏟子超人」湧入救災塞爆花蓮各車站 昨逾4萬人今估更多

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發搭台鐵前往協助清淤，也將花蓮各火車站塞爆，根據中央災害應變中心統計，台鐵車站昨湧入4萬1000人次，相較前一天9月27日增加17%，預估今會與昨天狀況一樣，還是會有增加趨勢。

花蓮縣府處長陳建村今天在中央災害應變中心記者會中表示，今天早上花蓮縣府湧入非常多民眾反應意見，表示車站大排長龍，儘管大家排隊井然有序，但台鐵站務人員也呼籲民眾基於安全，請配合台鐵人員指揮，若人潮太多就不要再下月台。

陳建村說，也因花蓮火車站湧入相當多民眾，許多人擠不上花蓮火車站，自己想辦法改到鳳林，結果也造成鳳林火車站塞爆、大排長龍，縣府今非常感謝台鐵、並已加開列車、加掛車廂。因應光復鄉救災需求，今加開9列次且所有南北向列車增停。

