實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

聯合新聞網／ 綜合報導
黃暐瀚實際參與清淤之後，認為目前光復最需要的是「統一調度」，建議中央與地方應一起開會。圖為行政院長卓榮泰28日到前進協調所視察救災進度，花蓮縣長徐榛蔚也出席。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。

黃暐瀚表示，光復淤泥數量超過想像，總統下令中秋節前清淤完成，他覺得難度甚高。他列出光復現階段最急需的包括：各種機具清淤（黏土乾後硬度極高，需小山貓、挖土機等機具）、高壓水槍（民宅清淤後清理以便安心居住）、道路暢通（淤泥與廢棄傢俱阻塞交通，志工送物資不易）、財損補助（住宅淹水補助外，車輛破損也需政府協助保險理賠）、垃圾處理、環境消毒（避免志工受傷感染）、飲食補給與災民安置。

黃暐瀚強調，最後一項最需要的是「統一調度」。黃暐瀚指出，光復災區昨天出現兩次「烏龍大撤退」事件，中午誤傳引流造成民眾緊急後撤，傍晚又因誤響海嘯警報再次撤退，若發生踩踏後果不堪設想。

黃暐瀚認為，中央與地方政府雖在糖廠設有「協調所」與「指揮所」，距離僅約三百公尺，卻各自開會說明，造成時間浪費與效率低落。對此黃暐瀚呼籲，「對災民來說，中央政府、地方政府，都是政府。既然都是政府，就請一起開會，一起討論，一起有效快速地解決民眾的問題。」

堰塞湖 馬太鞍溪 黃暐瀚 光復鄉 鏟子超人

相關新聞

一萬個便當沒法送災民…義煮團控擋白飯 花縣府：虛心檢討

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，許多居民、志工災後復原今邁入第七天，對於傳出花蓮縣府擋白飯、一萬個便當沒送到...

花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。

援助花蓮災區 富邦集團董座蔡明忠與富邦金控共同捐助2,000萬元

受強颱樺加沙颱風豪雨襲擊，災民生活面臨巨大挑戰，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控宣布共同捐助新台幣2,000萬元，並動員旗...

「雨鞋超人」湧入花蓮救災 大馬作詞人寫歌致敬：感動世界

颱風樺加沙重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖釀災，「雨鞋超人」湧入救災。馬來西亞作詞人洪維聰創作歌曲「穿雨鞋的超人」致敬志工，他說...

136小時救援花蓮光復鄉 新北特搜隊任務結束北返

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖因樺加沙颱風豪雨潰壩，造成嚴重災情。新北市消防局表示，自9月23日接獲任務起，連續７日共計1...

桃園人與光復站在一起！張善政多管齊下助族人重建家園

花蓮馬太鞍溪溢流，造成傷亡，桃園市長張善政與花蓮有很深的淵源，且有不少桃園的原住民出身花蓮，在災害發生後第一時間，張善政就指示原住民族行政局建立「桃園花蓮原民服務專責窗口」，提供市民對花蓮受災親友所有相關洽詢。

