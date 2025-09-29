實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間
花蓮光復鄉洪災後，數以萬計志工連日湧入災區協助清淤，全身淤泥的「鏟子超人」成為台灣最美的風景。媒體人黃暐瀚今（29）日在臉書發文指出，眼下光復不缺台灣民眾的熱情與關心，實際走過一遍光復參與清淤之後，他認為目前光復最需要的是「統一調度」。
黃暐瀚表示，光復淤泥數量超過想像，總統下令中秋節前清淤完成，他覺得難度甚高。他列出光復現階段最急需的包括：各種機具清淤（黏土乾後硬度極高，需小山貓、挖土機等機具）、高壓水槍（民宅清淤後清理以便安心居住）、道路暢通（淤泥與廢棄傢俱阻塞交通，志工送物資不易）、財損補助（住宅淹水補助外，車輛破損也需政府協助保險理賠）、垃圾處理、環境消毒（避免志工受傷感染）、飲食補給與災民安置。
黃暐瀚強調，最後一項最需要的是「統一調度」。黃暐瀚指出，光復災區昨天出現兩次「烏龍大撤退」事件，中午誤傳引流造成民眾緊急後撤，傍晚又因誤響海嘯警報再次撤退，若發生踩踏後果不堪設想。
黃暐瀚認為，中央與地方政府雖在糖廠設有「協調所」與「指揮所」，距離僅約三百公尺，卻各自開會說明，造成時間浪費與效率低落。對此黃暐瀚呼籲，「對災民來說，中央政府、地方政府，都是政府。既然都是政府，就請一起開會，一起討論，一起有效快速地解決民眾的問題。」
