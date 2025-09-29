救援花蓮堰塞湖洪災 新北消防結束7天任務列隊敬禮

快訊

中央社／ 新北29日電
花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀嚴重災情，新北市政府特搜隊員經7天共136小時不間斷救援後，列隊向罹難者敬禮致意，結束救援任務。（消防局提供） 中央社
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，新北市政府消防局自23日起派員及機具前往救援，經7天共136小時不間斷救援，今天列隊敬禮後，宣布結束救援任務。

消防局發布新聞稿表示，7天以來，共出動150名消防、義消、民間救難團體及醫護人員、40輛救災車輛、12架空拍機、3艘橡皮艇、2隻搜救犬

累計完成167件救援任務，逐戶搜索167戶住家，協助安全疏散受災民眾232人，特搜醫療組現場救治患者13人。

消防局表示，特搜隊員在最險峻的佛祖街區域，徒手開挖，冒著泥水灌流與建物倒塌危險深入屋舍；雖然惡臭瀰漫、環境惡劣，特搜同仁們仍以雙手、一鏟一桶搜尋，只為尋找任何一個可能生還機會。

消防局表示，在最後一天任務結束後，新北特搜人員列隊以肅立與敬禮方式，對罹難者表示追思與哀悼，更象徵「即使已盡全力，仍不忘記那些未能被救回的生命」的承諾；同時，也表達對災區居民在面對重大災難時所展現堅韌與勇敢的敬意。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 花蓮 新北 搜救犬

