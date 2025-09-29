快訊

民進黨台南黨部志工隊赴花蓮 帶高壓清洗機助復原

中央社／ 台南29日電
民進黨台南市黨部號召20名志工響應全台「鏟子超人」行動，29日早上由主委郭國文（前左2）率隊搭車前往花蓮縣，投入協助災區復原。（台南市黨部提供） 中央社
民進黨台南市黨部號召20名志工響應全台「鏟子超人」行動，今天早上搭車前往花蓮縣，並帶著民間捐贈的2台全新高壓清洗機，加入當地災民家園復原工班行列。

參與的民進黨公職及各界志工共20人，一早6時30分從台南火車站出發，除了自備圓鍬裝備，也為維持整體戰力，整備自給自足的糧食物資。

民進黨台南市黨部主委郭國文表示，感謝各界在丹娜絲風災時馳援台南，希望發揮讓善循環的精神，加入光復鄉家園重建行動，並用最感恩的方式，降低打擾頻率，尊重當地家戶需求，全力投入協助。

郭國文說，此次志工招募行動報名踴躍，有不少年輕朋友加入，年紀最小的17歲。此外，台南市大台南表揚好人好事運動協會也捐助2台全新高壓清洗機，隨隊帶往花蓮，協助提高災區工作效率。

