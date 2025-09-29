台鐵今加開9列次疏運「鏟子超人」 2高峰時段加強動線分流

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為因應光復鄉救災需求，台鐵今加開9列次且所有南北向列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，並全面開放站票及簡化進站流程，同時規畫高峰疏運，加強動線分流。記者葉信菉／攝影
為因應光復鄉救災需求，台鐵今加開9列次且所有南北向列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，並全面開放站票及簡化進站流程，同時規畫高峰疏運，加強動線分流。記者葉信菉／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今表示，為因應光復鄉救災需求，今將加開9列次且所有南北向列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，並全面開放站票及簡化進站流程，同時規畫高峰疏運，加強動線分流。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重衝擊，為協助光復鄉，全台各地救援隊及物資陸續抵達花蓮，甚至有大批穿著雨鞋、主動攜帶鏟子的「鏟子超人」搭乘台鐵列車前往災區。

台鐵公司今表示，因應花蓮縣光復鄉救災需求，今天將加開DMU柴油客車12輛4列、EMU3000型自強號1列次、PP自強號2列及區間車2列，共計9列次；所有上、下行列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，共計增停14列次。

4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站；光復站閘門全開，並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間。

高峰疏運規畫部分，在上午7至10時，以及下午3時30分至晚間7時30分高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。

台鐵公司強調，將持續配合中央及地方政府與救災單位需求，機動調整列車服務，期能在災後關鍵時刻發揮最大運輸效能，協助救災工作順利推進。

