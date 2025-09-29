連假最後一天！花蓮光復鄉陽光露臉 汙泥變硬「不好挖」需大型機具

花蓮光復鄉洪災第七日，今天也是教師節連假的最後一天，不少利用假期救災的志工得回家準備復工，仍陸續有志工湧入。連日清理加上出大太陽，部分街區的汙泥開始變硬甚至結塊，清理難度加大，有賴更多的大型機具輔助。

上午9時不到，一輛輛山貓、斗車陸續開進光復鄉市區，經過志工與國軍數日清理，多數家戶的汙泥與廢棄物已經清出，堆置道路中央，形成一座座小山；昨天已有不少機具進駐，尤其入夜後加大力度運走這些廢棄物，今天大型機具更多，不少國軍在路旁指揮交通。

前往光復的志工仍多，上午南下的區間車爆滿，不過狀況已較昨日舒緩，民眾等個一、二班就能搭上車；193縣道也不復前兩日大塞車，多數車輛可以較順利駛進光復，但要注意市區內大型機具增加，要開入市區並不容易。

今日志工整體數量開始減少，從台北來的黃先生說，連假要結束了，今天頂多中午就得離開，數日下來也有點不捨，災情困頓，但居民和其他志工熱情滿滿，讓人感受到災後的人情溫暖；他也指出，跟前幾天相比，較靠近車站的街區汙泥變硬，要更用力才能挖開。

也有生力軍加入，新竹來的陳姓學生表示，前幾日有事情，今天第一天過來支援，本以為災區狀況已經好很多，親身到現場目睹還是很震驚，難以想像洪災發生時有多麼恐怖；他只能來支援這天，「能幫忙盡量幫忙，就算只能貢獻一點點力量，積少成多總會讓災情快點結束」。 光復洪災第七天，家戶中汙泥多已清出，道路上堆置大量廢棄物。記者陳敬丰／攝影 連假最後一天，志工數比起前幾天略有減少，把握最後時間能幫一點是一點。記者陳敬丰／攝影 今日許多大型機具進駐街區，車輛與行人都要小心。記者陳敬丰／攝影

