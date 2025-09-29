感動！「現金超人」現身光復災區 每戶發1萬身分曝光了

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，造成嚴重死傷與家園毀損，災後各地湧入大批「鏟子超人」協助清淤，畫面感動全台。如今，災區又出現「現金超人」，來自新北淡水林海匯社區自發募款二十多萬元，由社區主委親自開車到災區，挨家挨戶發放現金，確保愛心直接送到災民手中。

根據《民視》報導，淡水林海匯社區的主委看到光復鄉災情後，親自開車運送物資前往災區援助，而同社區居民得知後也想捐款盡一份心力，但不放心將款項匯入救災帳戶，因此便由社區主委收集大家的愛心，直接帶著現金前往光復鄉災情嚴重的佛祖街，每戶發放一萬元，確保愛心真的交到災民手上。

受災居民接過現金後相當感動，忍不住哽咽道謝，感謝來自四面八方台灣人的愛心。花蓮光復鄉洪災後「鏟子超人」、「現金超人」陸續出現，也展現了台灣社會在困境中守望相助的力量。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害捐款管道

衛福部開設「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，勸募期間為114年9月25日至10月24日止，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、 匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

二、 Line Pay捐款帳戶(114年9月25日下午1時起)：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

三、四大超商門市(114年9月25日上午9時起)：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

四、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

(一) SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

(二) NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」。

(三) Account NO. : 「102-005-201-966」。

(四) BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

(五) ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

上述捐款方式皆免相關手續費，為製發收據，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。民眾若有相關疑問，可撥打專線電話02-7702-8028洽詢。

