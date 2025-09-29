快訊

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈

三星新機太威！Galaxy S26 Ultra爆外觀大改造、三摺手機迎100倍數位變焦

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

聽新聞
0:00 / 0:00

16名台中人到花蓮賑災麵店老闆不收錢 雙方僵持結果很暖心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
16名台中人到花蓮助災，晚上回到住宿的鳳林車站吃晚餐，麵店老闆堅持不收錢，雙方僵持。圖／取自臉書挺KP─台中萌蛙陸戰隊
16名台中人到花蓮助災，晚上回到住宿的鳳林車站吃晚餐，麵店老闆堅持不收錢，雙方僵持。圖／取自臉書挺KP─台中萌蛙陸戰隊

16名台中年輕人相約到花蓮助災，協助災民鏟土後，昨晚回到住宿的鳳林車站附近吃晚餐，結帳時麵店老闆知道這群年輕人是志工，堅持不收錢，雙方僵持結果，志工們將錢藏在老闆手機下方，這段暖心過程PO網後，感動很多人，說這是善的循環。

挺KP─台中萌蛙陸戰隊表示，昨天完成了一天的清淤工作，大家昨晚約在住宿的鳳林車站，在附近找到一家麵店，可容納他們16人，也點小菜，結帳時，老闆說「不用付費、不用錢。你們來幫忙的」，這群志工堅稱要付錢，而且有夥伴資助他們，因為老闆一再拒收，最後志工們只能把錢藏在某處才離開，志工們在泥濘中合影，PO文中感謝老闆的愛心，期盼花蓮儘快復原成美麗的後山。

許多網友留言感謝這群熱心志工，也感謝麵店老闆的善心，說這是善的循環，正是社會所需，有網友擔心麵店老闆不知錢藏在哪裡，志工說「放心，就壓在老闆手機下方」。也有不同志工看到這篇文章和照片後說好巧，他們昨天曾在火車上相遇，雖然彼此不認識，大家想幫助花蓮災民的心一樣熱切，參與鏟土過程自己也深受感動。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

邵庭到花蓮光復鄉當「鏟子超人」 提醒這3樣必備物品

協助志工赴花蓮光復鄉救災 台鐵29日加開9列車

災民、鏟子超人都需要！醫療站缺運動飲料 在地人勸必防小黑蚊：被叮超腫

「中文怪物」李大豐當鏟子超人！英國女婿前進花蓮：台灣撐過去

相關新聞

光復災區塞爆！醫療車與義煮志工進不去 縣府：救災車優先通行

花蓮光復鄉近日災後救援行動持續展開，大批熱心民眾自發投入清理與協助，不過人潮與車流湧入，導致市區交通壅塞，甚至傳出義煮團...

16名台中人到花蓮賑災麵店老闆不收錢 雙方僵持結果很暖心

16名台中年輕人相約到花蓮助災，協助災民鏟土後，昨晚回到住宿的鳳林車站附近吃晚餐，結帳時麵店老闆知道這群年輕人是志工，堅...

光復鏟子超人還很缺！他曝「邊緣村落慘況」 籲壯丁前往支援

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復鄉，災後已邁入第七天，各地「鏟子超人」持續湧入災區，協助災民清理家園。出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹近日持續透過社群分享欲當光復志工的注意事項，昨（28）日晚間他幫光復鄉大同村居民發文，表示大同村因地處偏遠，急需人力幫忙，希望有身強體壯的超人們火力支援。

中央與地方救災不再「多頭馬車」 花蓮縣府將首派員參加政院記者會

花蓮堰塞湖溢流，重創光復鄉，行政院長卓榮泰、立委傅崐萁24日勘災卻兩度大吵，中央、地方分別救災變成「多頭馬車」挨批，最後...

中央救災總指揮 難協調國防部大將軍

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，災後六天仍見道路上仍滿是淤泥，且清理愈加困難，專家質疑現場指揮層級太低；另一...

連假最後一天！花蓮光復鄉陽光露臉 汙泥變硬「不好挖」需大型機具

花蓮光復鄉洪災第七日，今天也是教師節連假的最後一天，不少利用假期救災的志工得回家準備復工，仍陸續有志工湧入。連日清理加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。