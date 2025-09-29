聽新聞
0:00 / 0:00
16名台中人到花蓮賑災麵店老闆不收錢 雙方僵持結果很暖心
16名台中年輕人相約到花蓮助災，協助災民鏟土後，昨晚回到住宿的鳳林車站附近吃晚餐，結帳時麵店老闆知道這群年輕人是志工，堅持不收錢，雙方僵持結果，志工們將錢藏在老闆手機下方，這段暖心過程PO網後，感動很多人，說這是善的循環。
挺KP─台中萌蛙陸戰隊表示，昨天完成了一天的清淤工作，大家昨晚約在住宿的鳳林車站，在附近找到一家麵店，可容納他們16人，也點小菜，結帳時，老闆說「不用付費、不用錢。你們來幫忙的」，這群志工堅稱要付錢，而且有夥伴資助他們，因為老闆一再拒收，最後志工們只能把錢藏在某處才離開，志工們在泥濘中合影，PO文中感謝老闆的愛心，期盼花蓮儘快復原成美麗的後山。
許多網友留言感謝這群熱心志工，也感謝麵店老闆的善心，說這是善的循環，正是社會所需，有網友擔心麵店老闆不知錢藏在哪裡，志工說「放心，就壓在老闆手機下方」。也有不同志工看到這篇文章和照片後說好巧，他們昨天曾在火車上相遇，雖然彼此不認識，大家想幫助花蓮災民的心一樣熱切，參與鏟土過程自己也深受感動。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言