16名台中人到花蓮賑災麵店老闆不收錢 雙方僵持結果很暖心

16名台中年輕人相約到花蓮助災，協助災民鏟土後，昨晚回到住宿的鳳林車站附近吃晚餐，結帳時麵店老闆知道這群年輕人是志工，堅持不收錢，雙方僵持結果，志工們將錢藏在老闆手機下方，這段暖心過程PO網後，感動很多人，說這是善的循環。

挺KP─台中萌蛙陸戰隊表示，昨天完成了一天的清淤工作，大家昨晚約在住宿的鳳林車站，在附近找到一家麵店，可容納他們16人，也點小菜，結帳時，老闆說「不用付費、不用錢。你們來幫忙的」，這群志工堅稱要付錢，而且有夥伴資助他們，因為老闆一再拒收，最後志工們只能把錢藏在某處才離開，志工們在泥濘中合影，PO文中感謝老闆的愛心，期盼花蓮儘快復原成美麗的後山。

許多網友留言感謝這群熱心志工，也感謝麵店老闆的善心，說這是善的循環，正是社會所需，有網友擔心麵店老闆不知錢藏在哪裡，志工說「放心，就壓在老闆手機下方」。也有不同志工看到這篇文章和照片後說好巧，他們昨天曾在火車上相遇，雖然彼此不認識，大家想幫助花蓮災民的心一樣熱切，參與鏟土過程自己也深受感動。

