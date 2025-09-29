光復鏟子超人還很缺！他曝「邊緣村落慘況」 籲壯丁前往支援

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復鄉洪災持續湧入大批「鏟子超人」協助救災。記者陳敬丰／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復鄉，災後已邁入第七天，各地「鏟子超人」持續湧入災區，協助災民清理家園。出身花蓮的台灣足球發展協會理事長石明謹近日持續透過社群分享欲當光復志工的注意事項，昨（28）日晚間他幫光復鄉大同村居民發文，表示大同村因地處偏遠，急需人力幫忙，希望有身強體壯的超人們火力支援。

石明謹指出，大同村因為位置較邊緣，情況真的很慘，火車站下來之後大約要走15分鐘路程，目前無法開車抵達，志工朋友很少走到這個地方，需要即時人力支援。

他提醒，志工須自備裹腹午餐，現場僅能提供御飯糰及飲用水；同時建議穿著長袖、長褲與雨鞋，並攜帶不落地隨身包，避免行李無處安置。

石明謹昨晚的另一篇貼文也表示，光復市區依然需要人力，前進部落相對比較遠，也比較耗費勞力，如果是真的強者，可以步行到大同村的，歡迎去幫忙，但也需量力而為。並提醒志工應避免開車進入災區，建議搭乘火車，並盡量自行攜帶補給，有住宿需求盡量遠離周邊城鎮，避免排擠受災戶及專業人士需求。

