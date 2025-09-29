光復災區塞爆！醫療車與義煮志工進不去 縣府：救災車優先通行

花蓮光復鄉近日災後救援行動持續展開，大批熱心民眾自發投入清理與協助，不過人潮與車流湧入，導致市區交通壅塞，甚至傳出義煮團與醫療團體車輛一度遭警方攔下。縣府表示，當前交通管制主要是為了確保重型機具能優先進出災區，後續會視情況「滾動調整」，盼兼顧救災效率與民眾便利。

馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流，造成至少17人罹難、7人失聯，當地持續維持紅色警戒。光復鄉人口約1.1萬人，但災後湧入人潮驟增，27日台鐵光復站單日運量即突破3萬人次，加上各地車隊、志工與物資運輸車輛陸續進入，使原本受災的道路交通雪上加霜。

光復市區遭泥水覆蓋，災後清淤作業展開後，大量淤泥堆置路邊，壓縮通行空間，更加劇塞車狀況。為了維持秩序與提升清運效率，縣府宣布自今天起啟動單線管制措施，範圍包括東界佛祖街、西界台九線、南界中正路一段、北界武昌街，並由交管人員引導車輛單向通行。

在動線規畫上，中正路一段將採取由西往東單向行駛，銜接光豐公路；佛祖街、學士街與武昌街則會導向林森路，車輛需往北行至馬太鞍溪橋南端迴轉，再沿台九線往南駛至中興橋北端折返，以完成環狀單向管制。縣府呼籲民眾及所有用路人配合交管指揮，讓重型機具、救援車隊及清淤作業得以順利進行，加速災區復原。

