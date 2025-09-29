聽新聞
中央與地方救災不再「多頭馬車」 花蓮縣府將首派員參加政院記者會
花蓮堰塞湖溢流，重創光復鄉，行政院長卓榮泰、立委傅崐萁24日勘災卻兩度大吵，中央、地方分別救災變成「多頭馬車」挨批，最後彼此都將身段放軟，互相謝謝對方。今天中央與地方終於合作，縣府將派代表參加中央10時記者會，盼災後搶救與復原工作順利進行。
今天上午10時，行政院預計召開災後搶救與復原記者會，花蓮縣政府將首度派員參與，象徵中央、地方終於踏出「同台合作」的第一步，將資訊統一對外，避免過去各說各話造成混亂。
地方人士指出，光復鄉災後道路、通信及民生設施仍待加速修復，失聯人員搜救及災民安置也需大量資源，中央與地方若能攜手合作，不僅可避免重複浪費人力物力，也能加快災區重建腳步，期待中央與地方建立更有效率的跨層級救災機制。
