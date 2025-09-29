協助志工赴花蓮光復鄉救災 台鐵29日加開9列車
為了協助志工前往花蓮光復鄉救災，台鐵宣布今天再加開9列次列車，且上下行列車增停光復站等疏運措施。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面被沖斷，也導致花蓮光復鄉出現重大災情。
台鐵今天發布新聞稿表示，持續以特別加強列車疏運服務，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災人員與物資運輸順利進行。
台鐵說，今天加開DMU柴油客車12輛4列、EMU3000型自強號1列次、PP自強號2列及區間車2列，共計9列次，所有上、下行列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，共計增停14列次。
台鐵指出，起、訖站於花蓮至台東段間各站新自強號全面開放站票，以容納更多需求，4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。
台鐵指出，光復站閘門全開，並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間。上午7時到上午10時及下午3時30分到晚間7時30分的高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。
台鐵強調，持續配合中央及地方政府救災單位需求，機動調整列車服務。
