災民、鏟子超人都需要！醫療站缺運動飲料 在地人勸必防小黑蚊：被叮超腫
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成光復鄉慘重災情，許多熱心的「鏟子超人」湧入災區救災。一名當地醫護人員發文，指醫療站非常需要舒跑等能補充電解質的物資；另外有網友提醒，前去救災一定要帶小黑蚊專用的「防蚊液」，以免被咬得全身都是。
一名醫護人員在Threads發文，表示他們醫院設立了三個醫療站，有很多傷患和老人都非常需要補充電解質，雖然水很足夠，但很需要「舒跑」等能補充電解的飲品，目前的醫護人員也很有限，希望能親自送到現場的民眾再協助，非常感謝大家的愛心。
醫護人員後續也指出，目前已經有許多電解水送達，但火車站很多來幫忙挖土的人也很需要電解質，可以將舒跑直接提供給有需要的救災民眾。
對此，不少網友紛紛表達幫助的意願，「已經用momo訂了9箱舒跑到光復糖廠，希望能幫上忙」、「明早會進去，我應該可以扛一箱舒跑到醫療站」、「稍早已送120份電解質粉到糖廠救護站」。
而協助救災的人除了自身須留意補充電解質，也有網友在Threads提醒，一定要攜帶小黑蚊專用的「防蚊液」，因為小黑蚊就是花蓮的特產，出沒時間通常在白天，幾乎有太陽的時段都會出沒，早上10點到下午3點是吸血高峰期，外地人一定要帶。
此文一出，許多網友也提到小黑蚊的危害，「這種蟲專挑視線死角咬，像是手肘下方、手背側邊，咬完又痛又癢有夠難過」、「花蓮特產小黑蚊真的超級恐怖，有一次去花蓮玩在等早餐，沒一會兒腳上手上都是」、「之前去花蓮糖廠被咬得可怕，這次救災單位還在那邊替大家擔心」、「外地人因為不習慣這種小黑蚊，被叮還會超腫，建議不要狂抓」。
