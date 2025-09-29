郵局、超商、提款機都沖壞 鄉民盼繳費延期

花蓮光復鄉重建路迢迢，雖大量志工、物資投入，但不時傳出分配不均問題，有災民嘆老人家沒熱飯菜吃，吃了好多天包子、饅頭；也有災民說，能繳電信費的超商、郵局都淹壞了，盼電信業者不要因此斷網路。

走入光復鄉市區，地面滿是淤泥與汙水，街區道路中央堆滿民宅清出的廢棄物，宛如小山，地面汙泥深處沒過腳踝，行人舉步維艱；加上很多住家清出大型垃圾堆放路邊，有些廢棄物堆久已飄出異味，可想見災民之苦，環境衛生問題也引發關注。

敦厚路上一家商店天黑後居民們坐在門口洗刷家具，店主表示，這次洪災毀去兩輛汽車就超過百萬，店內的硬體損失粗估也超過百萬，更別說不少客戶資料付之一炬；談起這幾天的情況，忍不住抱怨「政府到底在幹嘛？」

災民李先生說，在外地的家人都會擔心，大家不能斷了網路和通話，但是能繳費的郵局、超商都被沖壞了，許多災民也沒有交通工具可移動去其他地方繳費，甚至帳單也沒辦法寄到住家，希望三大電信公司、台電、自來水公司，能稍微延緩災區這一、兩個月的繳費期限。

「不只覺得現在需要自救，我們也需要自費。」災民孫小姐說，災區提款機都不見了，現在很多後續處理需現金才能解決問題。

商品推薦